Basket: Sassari cade a Cholet, playoff di Europe Cup appesi a un filo per i sardi

Si è appena conclusa al La Meilleraie di Cholet la sfida valevole per la terza giornata della seconda fase di Europe Cup e sul parquet francese sono scesi in campo i padroni di casa e il Banco di Sardegna Sassari. Dopo due ko quella transalpina era una trasferta decisiva per i sardi per restare in corsa per i playoff, con anche i francesi obbligati a vincere dopo un successo nei primi due turni.

Parte subito in salita il match per Sassari, che subisce un parziale di 7-0 e trova i primi punti solo dalla lunetta dopo 3’30” di gioco. Non rallenta lo Cholet e dopo 4’ tocca la doppia cifra di vantaggio, con i sardi che provano a rientrare in partita, ma non riescono a richiudere il gap con i padroni di casa che nel finale di quarto toccano il massimo vantaggio sul +16, prima che la tripla di Tambone firma il 30-17 con cui si va al primo stop.

Ancora Tambone da oltre l’arco inaugura il secondo quarto, ma subito lo Cholet ritorna sul +15. Si continua a restare sulla doppia cifra di vantaggio per i padroni di casa per quasi tutto il secondo quarto, ma le triple di Bibbins e Bendzius riportano Sassari sul -8 a 2’40” dall’intervallo. Sbagliano troppo i sardi, però, è nell’ultimo minuto del primo tempo i francesi possono riallungare e si va allo stop sul 50-39.

Parte forte, invece, Sassari a inizio ripresa, con due triple di Fobbs che valgono il -5 e match virtualmente riaperto. Gioca bene la squadra sarda nella prima metà del terzo quarto e due liberi di Cappelletti firmano il -4. Ma reagisce lo Cholet e in poco tempo torna ad allungare nuovamente sul +10. Lo sforzo di Sassari per riaprire i giochi sembra costare caro agli ospiti, che ora faticano di nuovo e così si va all’ultimo stop con lo Cholet avanti 65-54.

Le triple di Bendzius e Tambone nei primi minuti dell’ultimo quarto provano a riaprire nuovamente i giochi, con il -7 dopo 1’30” di gioco. Aumentano gli errori al tiro da entrambi i lati del parquet, ma a sbloccarsi per primi sono i francesi che scappano via di nuovo. Questa volta Sassari non ce la fa a rispondere e così lo Chalet si impone 82-70. Terzo ko per Sassari nella seconda fase della Europe Cup e qualificazione per i playoff appesa a un filo. Top scorer del match Bastien Vautier con 20 punti, poi Stefan Smith con 17, mentre per Sassari ci sono i 16 punti di Erten Gazi.