Basket: il ritorno dell’Unicaja Malaga, vince la Champions League battendo in finale Tenerife

Si può semplicemente dare un grande bentornato nel novero delle vincitrici in Europa all’Unicaja Malaga. Una delle società che hanno simboleggiato la metà degli Anni 2000, poi calata di rendimento, ma pur sempre vincitrice dell’EuroCup sette anni fa, porta a casa la Basketball Champions League 2023-2024. Battuto in finale il Lenovo Tenerife per 80-75 con Kendrick Perry a quota 17 punti e Nihad Dedovic (alla Virtus Roma tra il 2010 e il 2012, al tempo noto come Djedovic per questioni fonetiche) con 14. Dall’altra parte inutili i 18 di Kyle Guy e i 16 dell’ex Cantù Giorgi Shermadini, nonché i 14 dell’eterno Marcelinho Huertas, un passato anche in Fortitudo Bologna 15 anni fa.

Per l’Unicaja un percorso che, al di là di una finale quasi sfuggita di mano e tenuta in piedi davvero per poco, è rimarchevole: 4-2 nel primo girone e poi mai più sconfitte, con il 6-0 nelle Last 16 e il 2-0 nei quarti contro il Promitheas prima di dominare le Final Four. In semifinale, in particolare, sconfitto l’UCAM Murcia per 80-74 (poi è comunque arrivato il completamento del podio tutto spagnolo a seguito della vittoria nella finale per il 3° posto proprio murciana contro i greci del Peristeri).

Si tratta del terzo trionfo a livello continentale per Malaga, dopo la citata EuroCup e dopo anche la Coppa che, insieme alla Saporta, ha dato vita a quella che è attualmente la seconda competizione ECA: la Korac. Era la stagione 2000-2001. Tenerife, invece, continua ad avere un ruolino di marcia impressionante: non è mai scesa sotto quarti di finale in Champions League se non in un’occasione, nell’annata 2017-2018.

Così il roster dell’Unicaja campione: Dylan Osetkowski, Tyler Kalinoski, Kameron Taylor, Jonathan Barreiro, Alberto Diaz, Tyson Carter, Nihad Dedovic, Augusto Lima, Will Thomas, David Kravish, Kendrick Perry, Yankuba Sima, Guillermo Del Pino, Melvin Ejim. Di questi, sono passati in Italia Kalinoski (Brescia), Dedovic (Roma), Thomas (Avellino), Sima (Venezia), Ejim (Roma, Venezia).