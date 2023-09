Basket, Serie A 2023-2024: Trento firma la prima vittoria del campionato. Battuta Cremona nell’anticipo

Si è aperta ufficialmente la Serie A 2023-2024 e la prima vittoria del campionato italiano è stata quella della Dolomiti Energia Trento, che ha superato in casa la Vanoli Cremona per 91-84. Una sfida che ha quasi sempre visto avanti i padroni di casa, con gli ospiti comunque bravi a non mollare e provarci fino alla fine.

Andrejs Grazulis ricomincia da dove aveva terminato ai Mondiali, risultando il miglior marcatore della partita con 25 punti. Ottimo anche il contributo di Mattia Udom (14 punti) e anche del neo arrivato Davide Alviti (9 punti e 8 rimbalzi e una stoppata decisiva nel finale). A Cremona non sono bastati i 18 punti di Grant Golden e i 16 di Marcus Zegarowski.

Dopo un avvio equilibrato (9-9), si apre un parziale di 14-0 in favore dei padroni di casa. Alla prima sirena Trento è in pieno controllo sul 33-20. Nel secondo quarto è tutta un’altra Cremona e la squadra di coach Cavina arriva anche sul -3 (39-36). Negli ultimi minuti del quarto, però, Trento scappa nuovamente avanti e si presenta negli spogliatoi sulla doppia cifra di vantaggio (52-42).

Al rientro dalla pausa lunga Trento spinge subito sull’acceleratore e costruisce nuovamente un break vincente che la porta anche sul +17 (66-49). Cremona, però, non molla e riesce a costruire una bella rimonta nel finale di quarto, entrando negli ultimi dieci minuti sotto solo di sei punti (72-66). La Dolomiti torna nuovamente sul +10, ma la Vanoli ha ancora la forza di recuperare e arriva sul -4 quando mancano due minuti e mezzo alla fine (84-80). Nel finale, però, Trento riesce a resistere agli assalti degli ospiti, chiudendo alla fine 91-84.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

DOLOMITI ENERGIA TRENTO – VANOLI BASKET CREMONA 91-84 (33-20, 19-22, 20-24, 19-18)

Trento: Hubb 9, Alviti 9, Udom 14, Grazulis 25, Baldwin 13, Ellis 6, Stephens 4, Conti, Forray, Cooke 4, Biligha 7, Ladurner

Cremona: Adrian 2, Zegarowski 16, Denegri 7, Lacey 14, Golden 18, Pecchia 10, Piccoli, McCullough 8, Zanotti 4, Eboua 5

Credit Ciamillo