Basket, l’Olimpia Milano piega l’Olympiacos Pireo e trova la prima vittoria stagionale in Eurolega! Mirotic e Pangos superlativi

L’Olimpia Milano centra la prima vittoria stagionale in Eurolega! I meneghini prevalgono al Forum sui vice-Campioni d’Europa dell’Olympiacos Pireo col punteggio di 65-53 nella terza giornata della regular season 2023-2024 grazie ad un secondo tempo di sostanza, in cui i greci hanno un po’ perso il pallino del match cedendo di schianto nel quarto finale. Ora per l’EA7 Emporio Armani trasferta in Spagna contro il Real Madrid detentore del Titolo (giovedì sera alle 20:45).

Nikola Mirotic e Kevin Pangos decisivi rispettivamente con 20 e 16 punti, insieme ai 12 punti di Shavon Shields. Per i greci il top scorer è Nikola Milutinov con 15 punti, mentre Thomas Walkup mette a referto 11 punti.

Serata di celebrazioni in onore di Gigi Datome, ritiratosi al termine della passata stagione da Campione d’Italia ed MVP delle Finali Scudetto dopo aver indossato poi per l’ultima volta la canotta della Nazionale al Mondiale in Asia. Serata da incorniciare anche per Kyle Hines, che tocca quota 393 gettoni in Eurolega diventando così il giocatore con il maggior numero di presenze nel massimo torneo continentale per club. Buon avvio dei greci con Milutinov e Walkup (5-7), con Shields che pareggia i conti (7-7). Bomba di Mirotic e sorpasso Olimpia (10-9), con quattro punti in fila di Shields per il +3 Milano (14-11). Walkup impatta dall’arco (14-14), ma l’ex Barcellona segna col fallo e riporta l’EA7 Emporio Armani ad un possesso pieno di vantaggio (17-14). L’Olympiacos non molla (17-17), mentre i due liberi di Diego Flaccadori valgono il 19-17 alla prima sirena.

Il secondo quarto si apre con la bomba di Flaccadori ed il piazzato di Devon Hall (24-17): Milano spinge sull’acceleratore e ritocca il margine a +7 con Kamagate (26-19), ma i vice-Campioni d’Europa si portano subito sotto grazie a due bombe in fila di Canaan e Walkup (26-25). Le due squadre faticano a trovare con facilità la via del canestro, ma i meneghini reagiscono con Pangos e Mirotic per il +4 (29-25) a meno di tre minuti dal termine del primo tempo. Gli ospiti non ci stanno e mettono la freccia con il 2/2 di Peters dalla lunetta (29-30), mentre Milutinov appoggia per il +3 (29-32). Ci pensa Shavon Shields a cronometro fermo a tenere i padroni di casa in scia all’intervallo lungo (31-32).

Polveri bagnate in avvio della ripresa, con le due sfidanti che continuano a litigare con il canestro: Milutinov elude la difesa di Melli e schiaccia dopo quasi due minuti di digiuno offensivo (31-34), con Ettore Messina chiama subito time-out. Nikola Mirotic suona la carica e scuote i compagni: due canestri in fila e Milano mette la freccia (35-34). Kevin Pangos è perfetto dall’arco: la bomba fa esplodere il Forum (38-34), coach Bartzokas ferma il gioco per un minuto di sospensione. Reazione dell’Olympiacos con Brazdeikis (38-37), ma Pangos tiene l’Olimpia a +3 (42-39). Tap-in perfetto di Voigtmann per il +6 44-39) a meno di quattro minuti dalla terza sirena, con il tedesco che però si becca un fallo tecnico poco dopo. Papanikolau dalla lunetta riporta i biancorossi greci a -3, con la tripla allo scadere di Devon Hall che non va a bersaglio: all’ultima pausa breve l’Olimpia Milano è ancora avanti (44-41).

Lountzis va fin in fondo: l’Olympiacos non molla e torna a mordere le caviglie nel quarto conclusivo (44-43), con Moustapha Fall che prende l’ascensore e schiaccia per il sorpasso (44-45). 2/2 di Shavon Shields in lunetta e contro-sorpasso Olimpia (46-45), con Kevin Pangos che fa esplodere il Forum con una tripla pesantissima (49-45). L’inerzia è favorevole a Milano, con Mirotic e Voigtmann che allungano il parziale aperto di 9-0 (53-45): time-out immediato di Bartzokas a -5’27” dal termine del match. Ospiti in difficoltà, con Larentzakis che termina anzitempo la sua partita per il quinto fallo. Papas sfrutta il tabellone e cerca di sbloccare gli ospiti (53-47), ma Mirotic è micidiale dalla lunga distanza: tripla e +9 (56-48) a -2’30” dalla sirena finale. Fallo antisportivo di Milutinov su Voigtmann, con Flaccadori che fa 1/2 in lunetta per il vantaggio in doppia cifra (57-47). Capitan Melli arma il braccio dall’arco e trova la tripla del +13 (60-47), con Milano che si inizia a vedere la vittoria con poco più di un minuto rimasto sul cronometro. Un piazzato di Kevin Pangos e due liberi di Thomas Walkup fissano il punteggio finale sul 65-53 con cui l’Olimpia Milano esulta insieme al pubblico del Forum per la prima vittoria stagionale in Eurolega!

IL TABELLINO DEL MATCH

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-OLYMPIACOS PIREO 65-53 (19-17, 12-15, 13-9, 21-12)

Olimpia Milano: Poythress, Pangos 16, Tonut, Melli 3, Kamagate 2, Ricci ne, Flaccadori 6, Hall 2, Shields 12, Mirotic 20, Hines, Voigtmann 4.

Olympiacos: Walkup 11, Canaan 3, Lountzis 4, Larentzakis 2, Papas 2, Fall 2, Papanikolau 4, Brazdeikis 6, Peters 4, Milutinov 15, Sikma, Tanoulis ne.

Credit: Ciamillo