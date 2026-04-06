Basket, l’Olimpia in campo a Valencia senza (quasi) più obiettivi in Eurolega

Si disputa domani, con palla a due alle 20.30, a Valencia il terzultimo turno di Eurolega per l’EA7 Emporio Armani Milano, con i ragazzi di Peppe Poeta che virtualmente sono ancora in corsa per i play-in, ma le chance sono ridotte al lumicino e potrebbero non bastare tre vittorie nelle ultime tre partite per risalire la china.

Milano, infatti, è a quota 17 vittorie e a oggi la zona play-in è distante due successi. A 19 vittorie, infatti, ci sono Monaco e Stella Rossa Belgrado, mentre a quota 20 ci sono Barcellona e Panathinakos. E tra l’Olimpia e il Monaco non vanno dimenticate Maccabi Tel Aviv e Dubai, con 18 successi. E di queste squadre Monaco e Dubai sono in vantaggio su Milano negli scontri diretti, quindi andrebbero superate, non basterebbe impattarle in classifica. Ma, come si capisce, per continuare la corsa europea Milano deve fare 3 su 3 e sperare in una serie di flop consecutivi di Barcellona, Pana, Stella Rossa (attualmente in zona play-in), ma anche di Maccabi e Dubai. Si parla, dunque, quasi di un miracolo sportivo.

E con la corsa scudetto apertissima e la necessità di tentare di agganciare uno dei primi due posti in classifica per garantirsi almeno le semifinali con il fattore campo, bisogna capire quanto Shields e compagni abbiano anche l’attenzione mentale per concentrarsi anche su un’Eurolega ormai virtualmente scappata via. E l’avversaria di giornata è un Valencia che sta vivendo una stagione europea ben differente.

Gli spagnoli sono attualmente quarti e sono a caccia di quelle vittorie che garantirebbero l’accesso diretto ai playoff, senza passare per la prima fase della post-season. Insomma, Darius Thompson (futuro biancorosso?) e compagni non hanno intenzione di regalare punti alle avversarie per non rovinare proprio nel finale una grandissima stagione.