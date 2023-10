Basket, altro ko per la Reyer Venezia in EuroCup: al Taliercio vince l’Hapoel Tel Aviv con un netto 97-81

Terzo ko di fila per la Reyer Venezia nella fase a gironi (gruppo A) dell’EuroCup 2023/2024. Dopo le sconfitte contro i London Lions (per 76-69) e il Paris (per 75-81), i ragazzi di Neven Spahija non riescono a reagire davanti al pubblico amico (al Taliercio) e sono costretti ad alzare bandiera bianca anche contro l’Hapoel Shlomo Tel Aviv per 81-97. Fondamentale per la squadra israeliana un secondo tempo spettacolare, in cui i ragazzi di Franco hanno messo a referto addirittura 58 punti (contro i 41 di Venezia), con un incredibile 9/10 da tre.

A fine partita il top scorer tra le fila degli ospiti è Tomer Ginat con i suoi 21 punti (oltre ai 6 rimbalzi), ma meritano una menzione anche Jaylen Hoard e Xavier Munford: il primo segna 19 punti, mentre il secondo 15. Ininfluenti invece per la squadra di casa i 23 punti di Barry Brown Jr. e i 20 di Rayjon Tucker. Con questo risultato l’Hapoel resta in vetta alla classifica del gruppo A con punteggio pieno, mentre la squadra veneta rimane sempre più ultima con zero successi.

Dopo un inizio punto a punto, la Reyer Venezia prova ad allungare con i canestri da due di Tucker e Spissu e la tripla di Wiltjer (14-7), ma subito dopo gli ospiti reagiscono prepotentemente e con un parziale di 11-0 ribaltano il risultato, portandosi sul +4 (14-18). La squadra di casa però è concentrata e risponde immediatamente con cinque punti di Wiltjer, poi i canestri di Hoard da una parte e Simms dall’altra portano il punteggio sul 21-20 prima della fine del primo quarto. A inizio secondo periodo la Reyer alza il ritmo e sale nuovamente sul +7 grazie soprattutto alle triple di Brown Jr., prima del canestro di Tucker che trascina i compagni sul +9 (40-31). Anche in questo caso però, l’Hapoel non si intimorisce e controbatte, prima accorciando con il duo Hoard-Brown e poi compiendo addirittura il controsorpasso prima dell’intervallo con i cinque punti di fila di Holland (40-41).

In seguito alla pausa lunga si prosegue punto a punto per quasi tutto il terzo quarto, poi le triple di Ginat e Angola consentono agli ospiti di andare sul +6 (59-65). La Reyer risponde subito con il tiro da tre di Tucker e una bella giocata di Parks, ma poco dopo Timor segna un altro tiro dalla lunga distanza e regala ai compagni il +4 sulla sirena di fine terzo quarto (64-68). Galvanizzata dalla tripla di Timor, la squadra israeliana comincia con grande determinazione la quarta frazione e, complice un evidente calo di Venezia, vola sul +14 (68-82) con la coppia Munford-Hoard. Per la Reyer è il colpo del ko: negli ultimi minuti i ragazzi di Spahija non riescono più a fare male e l’Hapoel può dunque gestire tranquillamente il vantaggio fino al 97-81 finale.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

UMANA REYER VENEZIA – HAPOEL SHLOMO TEL AVIV 81-97 (21-20, 19-21, 24-27, 17-29)

Reyer Venezia: Spissu 7, Tessitori 8, Casarin, De Nicolao A., Janelidze, Parks 4, Brooks 2, Simms 4, Wiltjer 13, Vanin ne, Brown Jr. 23, Tucker 20

Hapoel Tel Aviv: Holland 8, Shterenberg ne, Munford 15, Beni ne, Alexander 2, Timor 12, Angola 12, Hoard 19, Zalmanson 4, Rabinowitz ne, Ginat 21, Brown 4

Credit: Ciamillo