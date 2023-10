Basket femminile, le migliori italiane della 5° giornata di A1. D’Alie brilla contro la Virtus Bologna, l’asse Matilde Villa-Lorena Cubaj trascina la Reyer Venezia

Nel fine settimana appena trascorso si è giocata la quinta giornata della Serie A1 di basket femminile 2023-2024, dove le portacolori azzurre hanno trascinato in diverse sfide le squadre di cui difendono i colori. Andiamo a fare una breve analisi delle migliori giocatrici del Belpaese.

Nel primo anticipo del sabato sera la Famila Wuber Schio sconfigge la neo-promossa Oxygen Roma (84-53) grazie agli 11 punti della Capitana Giorgia Sottana e ai 10 di Martina Crippa, mentre per le romane 9 punti di Nicole Romeo. Vittoria casalinga importante per l’Alama San Martino di Lupari contro la Virtus Bologna (67-60), con le patavine trascinate dai 25 punti dell’italo-americana Rae Lin D’Alie – alle V-nere non bastano la doppia doppia di Olbis Andre’ (13 punti e 12 rimbalzi) ed i 10 punti equamente divisi tra Francesca Pasa e Cecilia Zandalasini.

Successo esterno ma sudato per la Reyer Venezia contro una mai doma E-Work Faenza (66-68), dove Matilde Villa e Lorela Cubaj giocano a memoria piazzando ben 29 punti totali in due (15 per la giovane playmaker, 14 per il centro di origini albanesi) – 11 punti per Marzia Tagliamento tra le fila delle romagnole. Colpo fuori casa anche dell’Allianz Geas Sesto San Giovanni sull’altra neo-promossa Battipaglia (53-82) con 12 punti di Valeria Trucco ed 11 di Gina Conti, mentre per le campane 7 punti di Raffaella Potolicchio. Altra affermazione tra le mura amiche per la Passalacqua Ragusa sulla Dinamo Sassari (71-65) grazie ai 14 punti di Ilaria Milazzo, mentre alle sarde non bastano i 20 punti di una mai doma Debora Carangelo. La RMB Brixia sorprende la Sanga Milano (69-79) con Carlotta Zanardi autrice di ben 19 punti, mentre Elisabetta Tassinari chiude con 11 punti a referto – 10 punti per Tayara Madonna tra le fila delle milanesi.

Credit: Ciamillo