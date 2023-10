Basket femminile, la Reyer Venezia vince in extremis e resta prima in Serie A. Bene il Geas

Si è conclusa poco fa la quinta giornata della Serie A 2023/2024 di basket femminile. Dopo i due anticipi di ieri sera, in cui sono arrivate le vittorie di Schio e San Martino di Lupari rispettivamente contro Oxygen Roma e Virtus Bologna, si sono disputate oggi le restanti quattro partite (da segnalare che in questa giornata ha riposato Campobasso): ecco come sono andate.

Festeggia la Reyer Venezia, che vince sul campo del Faenza grazie a un canestro di Kuier a 21” dalla fine (66-68) e rimane dunque in vetta alla classifica a punteggio pieno. Proprio Kuier è una delle migliori del match con 12 punti e 6 rimbalzi, ma anche Matilde Villa e Lorela Cubaj danno un grande contributo: la prima con 15 punti e la seconda con 14 punti e 10 rimbalzi. Dall’altra parte sono ininfluenti i 18 punti e 12 rimbalzi di Liz Dixon e gli 11 a testa di Marzia Tagliamento, Patricia Brossmann e Antonia Peresson.

Tutto facile per Sesto San Giovanni, che batte in trasferta Battipaglia per 82-53 e raggiunge Schio e Virtus Bologna a quota 4 vittorie. Fondamentali per la squadra lombarda i 23 punti e 9 rimbalzi di Tinara Moore, i 12 a testa di Elena Bestagno e Valeria Trucco (autrice anche di 6 assist) e gli 11 punti, 9 rimbalzi e 5 assist di Gina Conti. Inutili invece per la compagine di casa i 18 di Ciera Johnson e i 14 di Paola Ferrari.

Ragusa gioca un grande quarto periodo (20-14) e si impone in casa contro Sassari per 71-65, ottenendo la prima affermazione stagionale. Sugli scudi in casa siciliana Laura Juskaite con 21 punti e 7 rimbalzi, Ilaria Milazzo con 14 punti e 6 rimbalzi e Oderah Chidom con 13 punti e 5 rimbalzi, mentre alla compagine sarda non bastano i 20 di Debora Carangelo, i 13 punti e 10 rimbalzi di Agnieszka Kaczmarczyk e gli 11 punti e 11 rimbalzi di Ivana Raca.

Infine, il Brixia vince sul campo del Sanga Milano per 79-69 e conquista la seconda vittoria in campionato. Molto importanti per la squadra ospite i 21 punti di Madeleine Garrick, i 19 di Carlotta Zanardi e i 14 punti e 8 rimbalzi di Vasiliki Louka. Non servono invece a niente al Sanga i 14 punti di Umo Diallo Dieng, i 12 di Shaina Pellington e i 5 punti e 17 rimbalzi di Tetiana Yurkevichus.

CLASSIFICA SERIE A BASKET FEMMINILE DOPO LA QUINTA GIORNATA

1. Venezia 10

2. Schio 8

3. Virtus Bologna 8

4. San Giovanni 8

5. Campobasso 6*

6. San Martino 6*

7. Brixia 4*

8. Ragusa 2*

9. Sassari 2

10. Sanga Milano 2

11. Oxygen Roma 2*

12. Faenza 2

13. Battipaglia 0

*Una partita in meno

Credit: Ciamillo