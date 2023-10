ATP Vienna, che avversari troverà Jannik Sinner. Niente Alcaraz, possibile sfida diretta a Rublev

Jannik Sinner, dopo l’eliminazione subita nel Rolex Shanghai Masters 2023 di tennis per mano dello statunitense Ben Shelton, ha deciso di cancellarsi dal torneo ATP 250 di Anversa, in programma la prossima settimana, per proiettarsi sull’ATP 500 di Vienna, previsto dal 23 al 29 ottobre.

Considerando il fatto che l’azzurro è già aritmeticamente qualificato alle ATP Finals di Torino, in programma dal 12 al 19 novembre, appena prima delle Finali di Coppa Davis, Sinner giocherà senza particolari patemi anche a Parigi-Bercy.

Il torneo austriaco, nel caso in cui l’azzurro dovesse arrivare fino in fondo, finirebbe il giorno prima dell’inizio dell’ultimo Masters 1000 stagionale: contemporaneamente si giocherà anche a Basilea, in Svizzera, sempre un torneo di categoria ATP 500, ed i giocatori di prima fascia hanno compiuto scelte differenti.

A meno di forfait della prossima settimana, a Vienna Sinner ritroverà un parterre di primissimo piano: i russi Daniil Medvedev ed Andrey Rublev, con quest’ultimo in lotta con l’azzurro per il numero 4 ATP, l’ellenico Stefanos Tsitsipas, il tedesco Alexander Zverev e gli statunitensi Tommy Paul e Frances Tiafoe su tutti.

A Basilea, invece, saranno in tabellone l’iberico Carlos Alcaraz, il danese Holger Rune, lo statunitense Taylor Fritz, il norvegese Casper Ruud, l’australiano Alex de Minaur, il polacco Hubert Hurkacz ed il cileno Nicolas Jarry. Non giocherà nessuno dei due tornei, invece, il serbo Novak Djokovic.

Foto: LaPresse