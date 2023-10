ATP Shanghai 2023, Hubert Hurkacz piega Sebastian Korda ed approda in finale

Il polacco Hubert Hurkacz è il primo finalista del Rolex Shanghai Masters 2023 di tennis: il numero 16 del tabellone regola in due set il numero 26 del seeding, lo statunitense Sebastian Korda, sconfitto per 6-3 6-4 in un’ora e 17 minuti di gioco, qualificandosi per l’ultimo atto del torneo di categoria ATP Masters 1000, dove affronterà uno tra il bulgaro Grigor Dimitrov ed il russo Andrey Rublev.

Nel primo set le uniche palle break di tutto il parziale arrivano nel corso del sesto game: Korda, sotto 2-3, serve per il 3-3, ma non sfrutta ben tre palle game non consecutive, poi Hurkacz riesce a ribaltare l’inerzia del gioco in proprio favore e così, al secondo break point, va sul 4-2. Il polacco, poi, vince i seguenti otto punti al servizio e così chiude sul 6-3 dopo 37 minuti.

Nella seconda frazione, ancora una volta, in un solo game arrivano palle break, e questa volta è quello d’apertura: Korda si ritrova sotto 15-40 ed è nuovamente la seconda occasione quella buona per il polacco per operare lo strappo. Hurkacz si fa trascinare una sola volta ai vantaggi nei successivi cinque turni al servizio, ma non offre mai l’opportunità del controbreak all’avversario, andando a vincere al secondo match point sul 6-4 dopo 40 minuti.

Le statistiche indicano come entrambi i tennisti abbiano chiesto molto al servizio, col polacco che ottiene 14 ace e lo statunitense 9. Entrambi mettono in campo il 75% di prime, ma Hurkacz fa meglio sia in termini di punti sulla prima (85%-74%) che sulla seconda (38%-29%). Il polacco ha il merito di non concedere alcuna palla break, mentre Korda ne concede quattro in due turni al servizio ed in entrambi i casi lo perde.

Foto: LaPresse