ATP Vienna 2023: Medvedev e Tsitsipas contro in semifinale, Rublev li raggiunge

Giornata lunghissima, prima dell’attesa sfida tra Jannik Sinner e Frances Tiafoe, all’ATP 500 di Vienna per quel che concerne i quarti di finale. Il programma inizia alle 14:00 e va avanti molto a lungo anche in ragione del fatto che gli incontri sono particolarmente lottati.

Il primo di essi, il confronto tra russi, vede Daniil Medvedev battere Karen Khachanov. Ma, se il punteggio è 6-3 3-6 6-3, questo non dice che non si va mai sotto i 40 minuti, e che, nella sostanza, c’è ancora parecchia fatica che il numero 3 del mondo è costretto a fare per entrare in semifinale.

Tanti problemi li ha anche Stefanos Tsitsipas: il greco, infatti, si trova davanti una più che valida versione di Borna Gojo. Il croato gli recupera un break nel parziale d’apertura prima di cedere al tie-break, e al servizio, nel secondo, è sostanzialmente molto sicuro fino a quando, nell’undicesimo gioco, si ritrova a cedere a 15. Di chance per un altro tie-break ne avrebbe altre tre, consecutive, ma l’ellenico risponde con cinque punti di fila e la conseguente vittoria.

Due ore e mezza abbondanti, invece, servono ad Andrey Rublev per avere ragione di Alexander Zverev. Il russo domina il tedesco nel primo set per 6-1, poi lo controlla nel secondo, ma butta via il tie-break: da 3-0 a 5-7. Tutto da rifare, e quel rifare viene fatto alla perfezione: arriva il 3-0 nel terzo parziale con tanto di tre palle del 4-0, poi Zverev non sfrutta quattro opportunità di rientrare nel match sul 5-3 per Rublev, al quale basta il primo match point per chiudere.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger