ATP Parigi-Bercy 2023: il tabellone. Jannik Sinner, potenziale semifinale con Djokovic. Ancora Musetti-Dimitrov, Arnaldi in spot interessante

Si è tenuto pochi minuti fa il sorteggio dell’ultimo Masters 1000 dell’anno, quello di Parigi-Bercy. Al Palais Omnisports, recentemente diventato Accor Arena per ragioni di sponsor, c’è un tabellone a 56 giocatori (rispetto ai precedenti 48) ad accogliere le ultime corse verso le ATP Finals di Torino, ancora prive di un campo partecipanti ufficiale per quel che riguarda ciò che è sotto Rublev.

Jannik Sinner finisce dal lato di Novak Djokovic, che ritorna in campo dopo aver scelto una programmazione alternativa: Coppa Davis e niente tournée asiatica. Per l’altoatesino possibile esordio con l’USA Mackenzie McDonald e, poi, potrebbe esserci il fascino di Andy Murray o la grinta dell’australiano Alex de Minaur. Il quarto è quello del russo Andrey Rublev. Quanto al numero 1 del mondo, potrebbe esserci subito il derby con Miomir Kecmanovic, ma un eventuale terzo turno con l’americano Ben Shelton se lo godrebbero in molti.

Dalla stessa parte c’è Matteo Arnaldi, che pesca Stan Wawrinka: lo svizzero è entrato all’ultimo al posto dell’infortunato Dan Evans. Sfida dai possibili mille risvolti, così come quella eventuale con il danese Holger Rune, che ha vissuto una seconda metà di 2023 semplicemente disastrosa. Clamoroso remake di Vienna per Lorenzo Musetti e Grigor Dimitrov, di nuovo l’uno contro l’altro, e per Daniil Medvedev, dal momento che il russo li aspetta.

Quanto a Carlos Alcaraz, lo spagnolo sembra destinato a cominciare da quel Cameron Norrie con il quale, a inizio anno, ha duellato in un paio di finali equamente divise. I maggiore degli ostacoli potrebbe essere Stefanos Tsitsipas, ma il greco con lui non ha mai vinto, mentre per il tedesco Alexander Zverev le fortune sono state perlomeno alterne.

MASTERS 1000 PARIGI-BERCY 2023: TABELLONE

Djokovic (SRB) [1]-Bye

Kecmanovic (SRB)-Etcheverry (ARG)

Griekspoor (NED)-Eubanks (USA)

Davidovich Fokina (ESP)-Shelton (USA) [15]

Fritz (USA) [9]-Baez (ARG)

Qualificato/Special Exempt-Fils (FRA)

Wawrinka (SUI)-Arnaldi (ITA)

Bye-Rune (DEN) [6]

Sinner (ITA) [4]-Bye

Qualificato/Special Exempt-McDonald (USA)

Qualificato/Special Exempt-Bonzi (FRA) [WC]

Murray (GBR)-de Minaur (AUS) [13]

Paul (USA) [12]-Gasquet (FRA) [WC]

Qualificato/Special Exempt-Mannarino (FRA)

Qualificato/Special Exempt-Qualificato/Special Exempt

Bye-Rublev [5]

Ruud (NOR) [8]-Bye

Monfils (FRA)-F. Cerundolo (ARG)

Lehecka (CZE)-Bautista Agut (ESP)

Korda (USA)-Hurkacz (POL) [11]

Tiafoe (USA) [14]-Bublik (KAZ)

Jarry (CHI)-Popyrin (AUS)

Dimitrov (BUL)-Musetti (ITA)

Bye-Medvedev [3]

Tsitsipas (GRE) [7]-Bye

Auger-Aliassiem (CAN)-Struff (GER)

Humbert (FRA)-Qualificato/Special Exempt

Qualificato/Special Exempt-Zverev (GER) [10]

Khachanov [16]-Purcell (AUS)

Djere (SRB)-van Assche (FRA) [WC]

Muller (FRA) [WC]-Norrie (GBR)

Bye-Alcaraz (ESP) [2]

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer