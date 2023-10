ATP Shanghai 2023: nel giorno di Sinner e Ruud continua il sogno di Zhang. Sonego al terzo turno

Si è appena conclusa la prima delle due domeniche del Masters 1000 di Shanghai, che segna il ritorno del circuito ATP in città dopo quattro anni lontani (e, di fatto, una sorta di era tennistica passata in mezzo). Sono stati completati i terzi turni della parte bassa, ma è stato anche riallineato il tabellone al terzo turno nella parte alta dopo i problemi con la pioggia di ieri.

Le principali notizie del giorno sono tre: il passaggio agli ottavi di Jannik Sinner e Casper Ruud, con l’italiano e il norvegese rimasti personaggi principali per giocarsi le carte verso l’ultimo atto del torneo, e l’uscita di scena di Daniil Medvedev contro Sebastian Korda, con parecchie domande, visto che a questo punto l’americano diventa un bel problema.

Continua anche il sogno di Zhizhen Zhang: l’uomo che si candida ad assumere il ruolo di miglior cinese nella storia del tennis continua a volare, elimina l’USA Brandon Nakashima ed ora agli ottavi di finale avrà Hubert Hurkacz. Si tratta di ostacolo senz’altro più duro, considerato che ad oggi il polacco sembra poter tornare a recitare un ruolo da protagonista.

A livello di secondo turno, l’Italia può festeggiare Lorenzo Sonego che è diventato una spina nel fianco di Frances Tiafoe. C’è anche il tentativo di resurrezione di Diego Schwartzman, con l’argentino che regge l’urto di Jiri Lehecka, eliminando il ceco e andando al terzo turno. Sarà poi JJ Wolf l’avversario di Matteo Arnaldi, dopo aver eliminato a sorpresa il britannico Cameron Norrie. Carlos Alcaraz sfiderà Daniel Evans, e per il numero 1 del mondo, se le cose andranno in questo senso, l’accoppiata Evans-Dimitrov in termini perlomeno di spettacolo non sarebbe sgradita.

MASTERS 1000 SHANGHAI 2023: RISULTATI DI OGGI

TERZI TURNI

Ruud (NOR) [4]-Eubanks (USA) [29] 6-4 6-2

Marozsan (HUN)-Lajovic (SRB) 6-3 6-3

Hurkacz (POL) [16]-Hsu (TPE) [Q] 6-4 6-4

Zhang (CHN)-Nakashima (USA) 7-6(2)

Sinner (ITA) [6]-Baez (ARG) [25] 3-6 6-3 6-2

Shelton (USA) [19]-Safiullin 3-6 6-3 6-4

F. Cerundolo (ARG) [20]-Fucsovics (HUN) 3-6 6-4 7-5

Korda (USA) [26]-Medvedev [2] 7-6(8) 6-2

SECONDI TURNI

Evans (GBR) [30]-Kukushkin (KAZ) [Q] 6-2 3-0 rit.

Dimitrov (BUL) [18]-Vukic (AUS) 6-4 6-3

Khachanov [13]-Zhukayev (KAZ) [Q] 7-6(1) 4-6 6-2

Sonego (ITA)-Tiafoe (USA) [10] 2-6 6-2 6-3

Schwartzman (ARG) [WC]-Lehecka (CZE) [27] 6-4 3-6 6-2

Humbert (FRA) [32]-van de Zandschulp (NED) 6-4 1-6 6-2

Wolf (USA)-Norrie (GBR) [15] 6-3 5-7 7-6(4)

Fils (FRA)-Davidovich Fokina (ESP) [24] 6-2 7-5

Mannarino (FRA) [31]-Tseng (TPE) [Q] 6-2 6-2

Rublev [5]-Halys (FRA) 6-4 7-5

