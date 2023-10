A che ora Repubblica Ceca-Italia oggi di calcio a 5: dove vederla in tv e streaming

Oggi, mercoledì 11 ottobre (ore 19.10), la Nazionale italiana di calcio a 5 sarà impegnata nella quarta giornata dell’Elite Round delle qualificazioni ai Mondiali di Uzbekistan 2024. Dopo il sofferto successo di Policoro contro la Repubblica Ceca, che ha permesso agli uomini di Massimiliano Bellarte di salire a sei punti nella classifica del proprio raggruppamento, gli azzurri affronteranno proprio i cechi alla TJ Lokomotiva di Plzen.

Sarà una partita complicata, come appunto quanto accaduto nel match in Italia ha dimostrato. La selezione nostrana dovrà fare molta attenzione alla fisicità dei padroni di casa, che tante difficoltà ha creato nella citata sfida di Policoro. Fondamentale uscire dalla trasferta con un risultato utile, funzionale alla qualificazione per la fase finale della rassegna iridata. Nell’unica partita lontana dalle mura amiche contro la Spagna, l’Italfutsal ha subìto una sconfitta di misura.

Giova ricordare che le qualificazioni comprendono cinque gironi da quattro squadre: passano direttamente ai Mondiali le prime di ciascun raggruppamento. Le migliori quattro seconde, invece, accedono al playoff che, una volta effettuati i sorteggi (25 gennaio 2024), si sfideranno in due finali con gare di andata e ritorno (8-17 aprile): le due vincenti degli spareggi vanno alla rassegna iridata insieme alle prime dei gironi completando gli slot (7) assegnati all’UEFA.

La partita tra Repubblica Ceca e Italia, valida per la quarta giornata dell’Elite Round delle qualificazioni ai Mondiali di calcio a 5 in Uzbekistan del 2024, sarà trasmessa in diretta streaming a partire dalle 19.10 sul canale YouTube ‘FIGC Azzurri e Azzurre’ e su Futsal TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

CALENDARIO REPUBBLICA CECA-ITALIA CALCIO A 5 OGGI

Mercoledì 11 ottobre

Ore 19.10 Repubblica Ceca vs Italia alla TJ Lokomotiva di Plzen – Diretta streaming sul canale YouTube ‘FIGC Azzurri e Azzurre’ e su Futsal TV.

PROGRAMMA REPUBBLICA CECA-ITALIA CALCIO A 5: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale YouTube ‘FIGC Azzurri e Azzurre’ e su Futsal TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Credit: Uefa.com