A che ora Juventus-Torino oggi in tv, Serie A: canale, programma, streaming, probabili formazioni

Siamo nel bel mezzo dell’ottavo appuntamento della Serie A 2023-2024. Dopo i primi due anticipi giocati ieri, oggi ci attendono alcune sfide interessanti da seguire nel turno che anticiperà la seconda pausa dedicate alle nazionali. Tra le partite da non perdere non si può non citare il Derby della Mole.

Oggi, sabato 7 ottobre alle ore 18.00, infatti, andrà in scena un interessantissimo Juventus-Torino. Una “Stracittadina” che racchiuderà in sé spunti davvero a non finire e che, non ultimo, consegnerà alla eventuale vincente 3 punti di estrema rilevanza. I padroni di casa, reduci dallo scialbo 0-0 di Bergamo contro l’Atalanta vogliono una scossa per rilanciarsi nelle prime 4 posizioni della classifica, e per ridare slancio ad una stagione che sembra davvero prendere una china pericolosa. Le probabili assenze di Chiesa e Vlahovic rischiano di riscrivere completamente l’attacco di mister Max Allegri.

Dall’altra parte, invece, i granata proveranno a fare la storia, ovvero vincere un derby in casa dei rivali dopo quasi 30 anni (l’ultima volta fu nel 1994-1995). Dopo l’ultimo turno, con lo 0-0 casalingo contro l’Hellas Verona, la formazione allenata da mister Ivan Juric cercherà di sbancare l’Allianz Stadium per confermarsi una delle realtà di questo campionato e per confermare di avere intrapreso un percorso ideale.

Il match tra Juventus e Torino valevole per la 8a giornata di Serie A sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport, previo abbonamento, sarà disponibile su ZONA DAZN (214), per cui solo per quel canale anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO OTTAVA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Sabato 7 ottobre

Ore 18.00 – Juventus-Torino – diretta su DAZN e ZONA DAZN (214)

PROGRAMMA OTTAVA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: ZONA DAZN (previo abbonamento)

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO solo per ZONA DAZN

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Kean, Milik.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Tameze, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Radonjic, Vlasic; D. Zapata.

Foto: LaPresse