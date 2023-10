A che ora Inghilterra-Italia oggi in tv, Qualificazioni Europei 2024: canale, programma in chiaro, streaming, formazioni

L’Italia del neo-commissario tecnico Luciano Spalletti si prepara per il big match del suo percorso nelle Qualificazioni verso i Campionati Europei di calcio di Germania 2024. Questa sera, infatti, gli Azzurri saranno di scena a Wembley (alle ore 20.45) per una sfida di capitale importanza contro i padroni di casa dell’Inghilterra.

Oltre a mettere in palio 3 punti di capitale importanza per entrambe le squadre, la partita contro la formazione allenata dal commissario tecnico Southgate sarà anche una sorta di “rivincita” della finale di Euro 2021 che si giocò proprio nell’impianto londinese e, come ben ci ricordiamo, vide il successo dell’Italia ai calci di rigore.

Con quale classifica arriviamo all’evento? Al comando troviamo l’Inghilterra con 13 punti in 5 uscite (16 gol fatti e 2 subiti). Alle sue spalle, a braccetto, Italia e Ucraina con 10 punti. Gli Azzurri, tuttavia, hanno giocato un match in meno (5 contro 6) e vantano una differenza reti migliore (+6 contro +1). Ormai tagliate fuori Macedonia del Nord con 7 punti in sei partite giocate e, ovviamente, il fanalino di coda Malta che rimane ferma a quota zero.

Il match tra Inghilterra e Italia, valevole per le qualificazioni a Euro2024 sarà trasmesso in diretta su Rai1. In streaming si potrà seguire su RaiPlay, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della partita.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024

Martedì 17 ottobre

Ore 20.45 Inghilterra-Italia- diretta su Rai1

PROGRAMMA INGHILTERRA-ITALIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai1

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta Live: OA Sport

PROBABILI FORMAZIONI

INGHILTERRA (4-2-3-1) – Ramsdale; Walker, Stones, Colwill, Trippier; Henderson, Rice; Maddison, Bellingham, Grealish; Kane. Ct: Southgate.

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Berardi, Scamacca, Raspadori.

Foto: LaPresse