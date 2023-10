LIVE Inghilterra-Italia, Qualificazioni Europei calcio in DIRETTA: rivincita a Wembley dopo la finale del 2021

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inghilterra-Italia, incontro delle Qualificazioni agli Europei di calcio 2024. A Wembley va in scena la rivincita della finale degli Europei 2020, giocata però nel 2021 a causa Covid, vinta dagli azzurri ai calci di rigore. Rispetto ad allora è molto diversa la posta in palio: due anni fa le due nazionali si contendevano il titolo di campione d’Europa, mentre quest’oggi si giocheranno dei punti importanti per qualificarsi alla prossima competizione continentale.

L’Inghilterra arriva a quest’incontro da capolista del Gruppo C, con 13 punti. La formazione inglese ha iniziato questo cammino con quattro vittorie in altrettanti incontri, battendo l’Italia, 2-1, l’Ucraina, 2-0, Malta, 4-0, e la Macedonia del Nord, 7-0. Nell’ultima partita però la squadra di Southgate ha rallentato a causa del pareggio contro l’Ucraina, che ha ristretto la classifica.

Alle spalle dell’Inghilterra ci sono proprio Italia ed Ucraina, a quota 10 punti, con gli ucraini che hanno disputato una partita in più. Per non essere costretti a rimanere sul filo fino all’ultima giornata, gli uomini di Luciano Spalletti dovranno provare ad espugnare Wembley, riagganciando gli inglesi in vetta al girone e distanziando la formazione dell’Est Europa prima dell’ultimo scontro diretto.

Da quando il toscano è sulla panchina degli azzurri l’Italia ha pareggiato per 1-1 contro la Macedonia del Nord, per poi inanellare due vittorie importanti: prima a San Siro contro l’Ucraina, sconfitta per 2-1 grazie alla doppietta di Frattesi, e poi al San Nicola di Bari contro Malta, battuta nettamente per 4-0, con le reti di Bonaventura, Berardi (doppietta) e Frattesi.

La partita tra Inghilterra ed Italia andrà in scena a Wembley. Clement Turpin, arbitro del match, fischierà il calcio d’inizio alle 20.45. L’incontro sarà visibile su Rai 1, mentre la copertura streaming è affidata a Rai Play. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Inghilterra-Italia, incontro delle Qualificazioni agli Europei di calcio, a partire dalle 20.45 circa, con aggiornamento minuto dopo minuto. Buon divertimento!

PROBABILI FORMAZIONI

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Alexander-Arnold, Rice, Foden, Bellingham, Rashford, Kane.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi, Udogie, Barella, Cristante, Frattesi, Berardi, Scamacca, El Shaarawy.

Foto: LaPresse