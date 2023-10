A che ora il Motocross delle Nazioni 2023 oggi e dove vederlo in tv: programma, palinsesto, streaming

Il Motocross delle Nazioni 2023 si disputerà oggi, domenica 8 ottobre, ad Ernée, in Francia: dopo aver superato le qualifiche di ieri col decimo posto, a rappresentare l’Italia saranno Alberto Forato (MXGP), Andrea Bonacorsi (Open) ed Andrea Adamo (MX2), guidati dal team manager Thomas Traversini.

Di seguito il programma completo di domenica 8 ottobre: dalle 11.00 la Finale B determinerà l’ultima delle 20 Nazioni qualificate, mentre le gare si disputeranno alle 13.10 (MXGP & MX2), alle 14.40 (MX2 & Open) ed alle 16.08 (Open & MXGP).

Sarà possibile guardare il Motocross delle Nazioni 2023 in diretta tv su Eurosport 2 HD (soltanto per Gara 1), in diretta streaming su mxgp-tv.com, eurosport.it (tranne per la Finale B) e discovery+ (tranne per la Finale B), infine la diretta live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO MOTOCROSS DELLE NAZIONI 2023 OGGI

Domenica 8 ottobre

11.00 Finale B – mxgp-tv.com

13.10 Gara 1 (MXGP & MX2) – Eurosport 2 HD, mxgp-tv.com, eurosport.it e discovery+

14.40 Gara 2 (MX2 & Open) – mxgp-tv.com, eurosport.it e discovery+

16.08 Gara 3 (Open & MXGP) – mxgp-tv.com, eurosport.it e discovery+

PROGRAMMA MOTOCROSS DELLE NAZIONI 2023 OGGI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 HD (soltanto per Gara 1).

Diretta streaming: mxgp-tv.com, eurosport.it (tranne per la Finale B) e discovery+ (tranne per la Finale B).

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Pier Colombo