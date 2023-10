A che ora Galles-Argentina oggi in tv, Mondiali rugby 2023: quando inizia, dove vederla, canale, streaming

La Coppa del Mondo 2023 di rugby, in corso in Francia, ha visto concludersi la prima fase a gironi: oggi, sabato 14 ottobre, alle ore 17.00 scatterà la seconda fase ad eliminazione diretta con il primo quarto di finale tra il Galles, primo nella Pool C, e l’Argentina, seconda nella Pool D.

Il Galles ha vinto tutte le gare della prima fase, totalizzando 19 punti sui 20 disponibili, non trovando il bonus offensivo soltanto contro l’Australia, mentre l’Argentina ha perso all’esordio contro l’Inghilterra ma poi ha vinto i tre match seguenti per complessivi 14 punti.

La diretta tv sarà affidata a Rai Sport HD e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Sky Go e Now. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro dei quarti di finale del torneo iridato di rugby.

CALENDARIO GALLES-ARGENTINA MONDIALI RUGBY OGGI

Quarti di finale – Sabato 14 ottobre

17.00 Galles-Argentina – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Rai Play, Sky Go e Now

PROGRAMMA GALLES-ARGENTINA MONDIALI RUGBY OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e Now.

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse