WTA Tokyo 2023: il tabellone. Iga Swiatek di nuovo in campo nel celebre torneo giapponese

Se nel 2022 il WTA di Tokyo, alias Pan Pacific Open, ha vissuto una lunga scia di eliminazioni immediate tra le migliori del seeding, nel 2023 in tanti si augurano che questo non accada. Se non altro, una ragione sul fatto c’è: si lega alla presenza di Iga Swiatek, con la polacca che per la prima volta scende in campo dopo aver perso il numero 1 del ranking mondiale.

Nel 500 nipponico il suo tabellone non è neanche di quelli semplici nell’immediato, in ragione della presenza di Veronika Kudermetova (la russa difende la semifinale) e della kazaka Elena Rybakina, che però ha un primo turno irto di pericoli contro la ceca Linda Noskova.

Nella parte bassa del tabellone è possibile notare una casistica particolare: Caroline Garcia e Maria Sakkari sono nello stesso quarto di finale, ma usufruiscono entrambe di un bye. Questo perché, per le regole della WTA, raggiungendo le semifinali a Guadalajara viene loro accordato un ragionevole tempo per riacquistare una forma adeguata alla possibilità di giocare. Del resto è un concetto, questo, utilizzato molto spesso in passato.

In basso nel tabellone a Jessica Pegula è andata particolarmente bene: per l’americana ci sono elevate possibilità di farsi strada fino alla semifinale, dove potrebbe trovare tanto la francese quanto la greca, qualora fossero in grado di mantenere le premesse già viste in Messico.

WTA TOKYO 2023: TABELLONE

Swiatek (POL) [1]-Bye

Qualificata-Hibino (JPN)

Day (USA)-Uchijima (JPN) [WC]

Qualificata-Kudermetova [8]

Rybakina (KAZ) [3]-Noskova (CZE)

Pavlyuchenkova-Vekic (CRO)

Kalinskaya [WC]-Alexandrova

Maria (GER)-Samsonova [7]

Garcia (FRA) [5]-Bye

Krueger (USA)-Kalinina (UKR)

Martic (CRO)-Qualificata

Bye-Sakkari (GRE) [4]

Kasatkina [6]-Kostyuk (UKR)

Qualificata-Qualificata

Bucsa (ESP)-Qualificata

Bye-Pegula (USA) [2]

Foto: LaPresse