WTA Ningbo 2023: il tabellone. Al via Lucia Bronzetti, presente anche Ons Jabeur

Va in scena il WTA 250 di Ningbo, una delle due tappe di avvicinamento (l’altra è quella di Tokyo, a livello 500) verso il WTA 1000 di Pechino, appuntamento clou dello swing asiatico in campo femminile. Per la città è un ritorno nel tennis che conta dopo nove anni.

Al via un’italiana, Lucia Bronzetti, proveniente dai quarti di Guangzhou. Per lei tabellone a buona accessibilità, sempre se l’urna delle qualificate non creerà grandi problemi. La riminese potrebbe avere un secondo turno con l’ucraina Kateryna Baindl e, di seguito, la russa Anna Blinkova o (con buone probabilità) la ceca Linda Fruhvirtova.

Numero 1 del seeding la tunisina Ons Jabeur, che arriva direttamente dalla sconfitta contro pronostico subita da Martina Trevisan agli ottavi del 1000 di Guadalajara. Teoricamente non dovrebbe avere problemi ad arrivare in finale, ma il suo stato di forma non induce in questo momento a un grande ottimismo.

In basso, più intrigante il cammino di Petra Kvitova: per la ceca subito un secondo turno non da sottovalutare, ma riuscisse a superarlo potrebbe mettersi in strada verso un potenziale obiettivo finale.

WTA NINGBO 2023: TABELLONE

Jabeur (TUN) [1]-Parry (FRA)

Korpatsch (GER)-Bye

Avanesyan-Tauson (DEN)

Zvonareva [WC]-Boulter (GBR) [7]

Cirstea (ROU) [3]-Liu (USA)

Siniakova (CZE)-Qualificata

Podoroska (ARG)-Xiyu Wang (CHN)

Qualificata-Gracheva (FRA) [5]

Bronzetti (ITA) [8]-Qualificata

Yuan (CHN) [WC]-Baindl (UKR)

Masarova (ESP)-L. Fruhvirtova (CZE)

Qualificata-Blinkova [4]

Rus (NED) [6]-Rakhimova

Shnaider-Qualificata

Saville (AUS)-Putintseva (KAZ)

Qualificata-Kvitova (CZE) [2]

Foto: LaPresse