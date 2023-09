Vuelta a EspaÃ±a 2023: il borsino della tappa di oggi. Un’altra giornata per Evenepoel?

La Vuelta a España 2023 è arrivata alla ventesima tappa, l’ultima frazione prima della passerella nella capitale Madrid. Il disegno prevede una tappa dall’altissimo tasso spettacolare, con un percorso da “Classica delle Ardenne”. Saranno ben 10 i GPM spalmati sui 207.8 km da Manzanares El Real a Guadarrama, seppur tutti di 3a categoria, per una giornata che non concederà un attimo di tregua.

Difficile prevedere quale possa essere il momento o l’ascesa decisiva per la corsa, ma di certo gli ultimi due GPM, ovvero il Puerto de la Cruz Verde (7.3 km al 3.8%) e l’Alto San Lorenzo de El Escorial (4.5 km al 6.5%), potranno fare la differenza nel finale del percorso.

Su un percorso del genere e per la situazione di classifica, appare molto probabile l’opzione fuga. In quel caso il grande favorito sarà ancora Remco Evenepoel, che può cercare la sua quarta affermazione. Il percorso sembra disegnato appositamente per lui, che su percorsi del genere ha firmato alcune delle sue vittorie più memorabili.

Il belga potrebbe però trovare una concorrenza più agguerrita rispetto alla tappa 18, un po’ per caratteristiche del percorso ma anche per un po’ di fatica che necessariamente avrà accumulato. Attenzione dunque a uomini come Rui Costa, Andreas Kron, ma anche Lennard Kämna e Romain Bardet.

Su un percorso del genere potrebbe provare a farsi vedere anche Bauke Mollema, sin qui piuttosto in ombra. Può provare a dire la sua anche Wout Poels, così come specialisti delle classiche come Oier Lazkano, Romain Gregoire, e magari anche Andrea Piccolo, Michael Storer e Dorian Godon.

Probabilmente la Jumbo-Visma non avrà interesse a tirare, avendo di fatto il podio completamente in pugno oltre ad aver vinto cinque tappe. Diverso è il discorso per la UAE che potrebbe cercare un successo con Juan Ayuso. Impossibile comunque non considerare Primoz Roglic, Jonas Vingegaard e Sepp Kuss, ma attenzione anche ad Aleksandr Vlasov, Enric Mas e Mikel Landa.

BORSINO FAVORITI VENTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

***** Remco Evenepoel,

**** Rui Costa, Andreas Kron,

*** Romain Bardet, Lennard Kämna, Wout Poels,

** Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Sepp Kuss, Juan Ayuso,

* Enric Mas, Bauke Mollema, Romain Gregoire, Andrea Piccolo, Aleksandr Vlasov

Foto: Eurosport