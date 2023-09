USA-Germania oggi, Mondiali basket 2023: orario semifinale, programma, tv, streaming

È il momento della verità a Manila. Oggi vanno in scena le semifinali dei Mondiali e nel primo pomeriggio a giocarsi un posto nella finalissima saranno Stati Uniti e Germania. Gli Usa arrivano da favoriti dopo la netta vittoria contro l’Italia ai quarti, mentre la Germania ha faticato ad avere la meglio della Lettonia.

Dopo il brutto ko subito contro la Lituania, infatti, Team Usa ha cambiato marcia e nel match contro gli azzurri non ha dato scampo a Datome e compagni. E se Anthony Edwards ha steccato la partita, ecco che si sono messi in mostra Paolo Banchero, ma soprattutto Mikal Bridges, Tyrese Haliburton e Austin Reaves, a dimostrazione della profondità della squadra allenata da Steve Kerr.

Anche la Germania è arrivata in semifinale con il suo numero 1 sottotono. Contro la Lettonia, infatti, Dennis Schroder ha chiuso con soli 9 punti, ma soprattutto un 4/26 dal campo che avrebbe potuto piegare le ginocchia a qualsiasi squadra. Ma i tedeschi hanno ritrovato un Franz Wagner da 16 punti, un Andreas Obst da 3/6 da oltre l’arco e Moritz Wagner che ha dominato sotto canestro.

La sfida tra USA e Germania è dunque in programma venerdì 8 settembre alle ore 14.40 al Mall of Asia Arena di Manila. Sarà possibile seguirla su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Action (204) in diretta tv e su Sky Go, Now e DAZN in diretta streaming.

CALENDARIO USA-GERMANIA, BASKET

Venerdì 8 settembre

14.40 Usa-Germania

PROGRAMMA USA-GERMANIA, BASKET: DOVE SEGUIRE LE PARTITE IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Uno (Canale 201), Sky Sport Action (204)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV e DAZN

Foto: fiba.basketball