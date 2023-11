Sorteggio Preolimpico basket oggi in tv: orario, programma, fasce, possibili avversarie dell’Italia

Conosceranno oggi il loro destino le 24 squadre che il prossimo anno, dal 2 al 7 luglio 2024, disputeranno i quattro tornei da sei squadre ciascuno, in programma in quattro località diverse, che metteranno in palio gli ultimi 4 posti ancora vacanti per le Olimpiadi di Parigi 2024 nel basket maschile.

Sono già qualificate alle Olimpiadi Francia (Paese ospitante), Germania, Serbia, Canada, USA, Australia, Sud Sudan e Giappone, mentre si terrà alle ore 19.00, il sorteggio che definirà i 4 tornei che si giocheranno in Grecia (Pireo), Lettonia (Riga), San Juan (Portorico) e Spagna (Valencia): l’Italia è in seconda fascia con Brasile, Grecia e Polonia.

FASCE SORTEGGIO PREOLIMPICO DI BASKET

1. Spagna, Lettonia, Lituania, Slovenia

2. Brasile, ITALIA, Grecia, Polonia

3. Portorico, Montenegro, Rep. Dominicana, Finlandia

4. Nuova Zelanda, Georgia, Messico, Libano

5. Croazia, Costa d’Avorio, Angola, Filippine

6. Egitto, Bahamas, Camerun, Bahrein

CRITERI SORTEGGIO PREOLIMPICO BASKET

Le squadre delle fasce 1, 4 e 5 comporranno i Gironi A, mentre le squadre delle fasce 2, 3 e 6 comporranno i Gironi B.

Ci potranno essere un massimo di 2 europee in ogni girone e massimo 3 europee per ogni Torneo Preolimpico.

Ci potrà essere al massimo una squadra americana per ogni girone.

Ci potrà essere al massimo una squadra asiatica/oceanica per ogni Torneo Preolimpico.

Ci potrà essere al massimo una squadra africana per ogni Torneo Preolimpico.

CALENDARIO SORTEGGIO PREOLIMPICO BASKET

Lunedì 27 novembre – Mies (Svizzera)

19.00 Sorteggio Preolimpico basket – Diretta streaming YouTube FIBA – The Basketball Channel

PROGRAMMA SORTEGGIO PREOLIMPICO BASKET: COME VEDERLo IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Youtube FIBA – The Basketball Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse