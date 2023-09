Basket: Germania Mondiale! Primo titolo iridato per i tedeschi, Serbia battuta in finale

La Germania conquista per la prima volta il titolo mondiale nel basket maschile. La squadra allenata da Gordon Herbert batte la Serbia, guidata da quello Svetislav Pesic che, invece, era allenatore dei tedeschi nel 1993, quando arrivò invece il primo alloro europeo. Decisivo Dennis Schröder con 28 punti, con Franz Wagner a quota 19 e Johannes Voigtmann (per la felicità dei tifosi di Milano) a 17. Non basta ai serbi la partita della vita di Aleksa Avramovic: per l’ex Varese 21 punti e per Bogdan Bogdanovic 17, ma a calare.

L’inizio è tutto di marca serba: i due Jovic, Stefan e Nikola, l’uno da fuori e l’altro con la schiacciata poderosa, inaugurano la finale. Franz Wagner e Schröder rispondono, poi Dobric finisce negli spogliatoi per una (si spera) distorsione. Le percentuali diventano subito alte, e se Schröder fatica a ingranare subito, ci pensa Franz Wagner a tenere la partita sul punto a punto mentre dall’altra parte non è solo Bogdanovic ad accendersi, ma anche Marinkovic con nove punti che aiutano i suoi ad andare al primo mini-intervallo sul 23-26.

La difesa serba riesce a lavorare bene contro vari aspetti del gioco tedesco, in alcuni tratti piuttosto forzato, ma questo non si verifica più a inizio secondo periodo, perché arriva un wagneriano 7-0. La leadership continua a cambiare incessantemente: si vede anche tanta bella tecnica, come nella virata con schiacciata di Petrusev, ma a ogni minimo tentativo serbo la Germania risponde. Schröder mostra i muscoli nel finale, trovando anche una gran schiacciata, ma Bogdanovic decide per la giusta equità: 47-47 a metà gara.

Dopo una prima metà di gara ad altissime percentuali, per le due squadre arriva il tempo di un rallentamento importante, anche perché nel frattempo le difese si alzano di giri. Con i ritmi notevolmente differenti a trovarsi meglio sono i tedeschi, che sfruttano non tante, ma significative iniziative del loro faro per cominciare ad andare sul +6 (59-53), che poi diventa +11 (64-53) tra tecnico a Milutinov e la coppia Bonga-Moritz Wagner che entra in scena. Sono i due fratelli Wagner i protagonisti del 69-57 che porta il match a 10′ dal termine.

Avramovic e Petrusev provano a riportare la Serbia a contatto, sebbene con una certa difficoltà (71-64), ed è soprattutto l’ex Varese a spingere tantissimo il tasto della rimonta, fino al 73-69. Con Franz Wagner la Germania riacquista 9 punti di vantaggio, ma non ha fatto i conti con Avramovic: tripla, tre liberi e Serbia a -3 con 1’21” da giocare. Il timeout tedesco porta solo a una persa, che offre a Guduric la possibilità del pari (fallita). A quel punto inizia il gioco dei liberi: 1/2 Schröder, 2/2 Guduric ed è 79-77. A 21″4 dalla fine Schröder va in penetrazione per l’appoggio al vetro, causando il timeout immediato di Pesic. La palla va in mano ad Avramovic, che sbaglia, ma sul rimbalzo in attacco Guduric perde pallone e chance iridate, anche perché Schröder, richiamato alla linea della carità, non sbaglia. Finisce 83-77, la Germania gioisce come mai prima. E al suo trascinatore è accordato il ruolo di MVP del torneo.

GERMANIA – SERBIA 83-77

GERMANIA: Kramer ne, Schröder 28, M.Wagner 8, Theis 2, F.Wagner 19, Voigtmann 12, Giffey, Lo, Bonga 7, Obst 7, Hollatz ne, Thiemann. All. Herbert

SERBIA: Milutinov 2, Avramovic 21, Davidovac 2, S.Jovic 3, Guduric 4, Ristic ne, Dobric, Bogdanovic 17, N.Jovic 9, Petrusev 10. All. Pesic