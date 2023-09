US Open 2023: Sabalenka ai quarti facilmente e affronterà Zheng. Keys domina Pegula, rimonta Vondrousova

Si completa il tabellone dei quarti di finale femminili agli US Open 2023. Tra le migliori otto ci sarà Aryna Sabalenka, che ha sconfitto agevolmente la russa Daria Kasatkina con il punteggio di 6-1 6-3. La nuova numero uno del mondo (lo sarà ufficialmente da lunedì) non ha davvero avuto problemi in un match chiuso in un’ora e un quarto di gioco e dove l’unica cosa negativa sono stati i tre break concessi. Dall’altra parte Kasatkina non è praticamente mai riuscita a tenere il proprio turno di servizio, vincendo solo un game in battuta.

Adesso Sabalenka affronterà una formidabile Zheng Qinwen, che ha raggiunto per la prima volta in carriera i quarti di finale di uno Slam dopo aver battuto per 6-2 6-4. La numero 23 del mondo ha comandato il match fin dall’inizio, sfruttando una giornata decisamente negativa per Jabeur, che non è mai riuscita ad entrare nello scambio. Zheng è la quarta cinese a conquistare i quarti a New York, la prima da Qiang Wang nel 2019.

Esce di scena la testa di serie numero tre. Un derby americano a senso unico quello tra Madison Keys e Jessica Pegula, con la prima che ha totalmente demolito la connazionale in due set con il punteggio di 6-1 6-3 in poco più di un’ora di gioco. Impressionante la prestazione di Keys, che ha concluso con 21 vincenti contro appena i 6 dell’avversaria. Per Keys si tratta della quinta apparizione ai quarti di finale a New York.

Non ci sarà un altro derby americano per Keys, visto che è terminata la favola di Peyton Stearns. La giovane statunitense è stata, infatti, sconfitta in rimonta dalla ceca Marketa Vondrousova con il punteggio di 6-7 6-3 6-2 dopo due ore e tredici minuti di gioco. La campionessa di Wimbledon prosegue, dunque, nella sua strepitosa stagione, conquistando i suoi primi quarti di finale della carriera a New York ed ora si giocherà con Keys l’accesso alla semifinale.

RISULTATI TABELLONE FEMMINILE US OPEN 2023 (4 SETTEMBRE)

Vondrousova (Cze) b. Stearns (Usa) 6-7 6-3 6-2

Keys (Usa) b. Pegula (Usa) 6-1 6-3

Zheng (Chn) b. Jabeur (Tun) 6-2 6-4

Sabalenka (Blr) b. Kasatkina (Rus) 6-1 6-3

