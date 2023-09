US Open 2023: Sabalenka agli ottavi senza problemi. Avanti anche Pegula e Jabeur, si ferma Bronzetti

Si è completato il quadro dei match del terzo turno nel tabellone femminile degli US Open 2023. Aryna Sabalenka stacca il biglietto per la seconda settimana dopo aver dominato la sfida con la francese Clara Burel con un doppio 6-1 in un’ora di gioco. La numero due del mondo se la vedrà ora agli ottavi di finale con la russa Daria Kasatkina, che ha avuto la meglio della belga Greet Minnen in due set con il punteggio di 6-3 6-4.

Continua il cammino anche di Jessica Pegula, anche se l’americana ha sofferto con Elina Svitolina. La terza testa di serie si è imposta in tre set contro l’ucraina per 6-4 4-6 6-2 dopo quasi due ore di gioco. Adesso per Pegula ci sarà un derby americano, visto che a raggiungerla negli ottavi di finale è stata Madison Keys, finalista a New York nel 2017. La numero diciassette del mondo ha rimontato un set di svantaggio contro la russa Liudmila Samsonova, vincendo con il punteggio di 5-7 6-2 6-2.

Purtroppo si è interrotta l’avventura dell’ultima azzurra presente in tabellone. Lucia Bronzetti ha assaporato la vittoria contro la cinese Zheng Qinwen, trovandosi avanti per 4-2 e servizio nel terzo set. La cinese, però, è riuscita a rimontare la romagnola, imponendosi per 6-3 4-6 6-4. La prossima avversaria di Zheng sarà Ons Jabeur, uscita vincitrice da una battaglia di quasi tre ore con la ceca Marie Bouzkova. Una vittoria in rimonta per la tennista tunisina, numero cinque del seeding, che si è imposta per 5-7 7-6 6-3.

Accede agli ottavi di finale anche Marketa Vondrousova. La vincitrice di Wimbledon ha dominato contro la russa Ekaterina Alexandrova, imponendosi con un perentorio 6-2 6-1 in appena 57 minuti di gioco. La testa di serie numero nove incrocerà ora l’americana Peyton Stearns, che sta vivendo un sogno a New York, visto che per la prima volta in carriera si trova alla seconda settimana di uno Slam. La 21enne di Cincinnati ha battuto la britannica Katie Boulter in due set con il punteggio di 6-4 6-3.

RISULTATI TABELLONE FEMMINILE US OPEN 2023 (2 SETTEMBRE)

Sabalenka (Blr) b. Burel (Fra) 6-1 6-1

Kasatkina (Rus) b. Minnen (Bel) 6-3 6-4

Keys (Usa) b. Samsonova (Rus) 5-7 6-2 6-2

Zheng (Chn) b. Bronzetti (Ita) 6-3 4-6 6-4

Pegula (Usa) b. Svitolina (Ukr) 6-4 4-6 6-2

Stearns (Usa) b. Boulter (Gbr) 6-4 6-3

Jabeur (Tun) b. Bouzkova (Cze) 5-7 7-6 6-3

Vondrousova (Cze) b. Alexandrova (Rus) 6-2 6-1