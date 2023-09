US Open 2023: Coco Gauff Ã¨ la nuova regina di New York. Battuta in rimonta Sabalenka e primo titolo Slam

La prima volta non si scorda mai e sicuramente questi US Open 2023 rimarranno indimenticabili per Coco Gauff. La 19enne di Delray Beach conquista il suo primo titolo Slam della carriera proprio davanti al suo pubblico, battendo in finale Aryna Sabalenka in rimonta con il punteggio di 2-6 6-3 6-2 in poco più di due ore di gioco.

Una vittoria che segna la definitiva svolta della carriera di Gauff. L’arrivo nel suo staff tecnico di Pere Riba e soprattutto di Brad Gilbert ha cambiato totalmente la giovane americana, che ha vinto diciotto delle ultime diciannove partite giocate, con anche i trionfi di Washington e Cincinnati. Chiaramente questo primo titolo Slam non ha eguali ed ora Gauff con questo successo sale anche al terzo gradino della classifica mondiale, superando Pegula e Rybakina.

Sabalenka esce sicuramente amareggiata dalla sconfitta, ma può comunque consolarsi con il raggiungimento della vetta nel ranking WTA. Da lunedì, infatti, la bielorussa sarà la nuova numero uno del mondo, in un 2023 comunque straordinario, visto che ha sempre raggiunto almeno la semifinale nei quattro Slam con vittoria agli Australian Open.

I numeri della partita vedono una Sabelenka che ha concluso con 25 vincenti, ma soprattutto 46 errori non forzati, contro solo i 19 dell’avversaria. La bielorussa ha servito solamente quattro ace, mentre Gauff è stata più continua al servizio, soprattutto con la seconda, vincendo il 52% quando ha giocato questo colpo.

Eppure la finale è iniziata male per Gauff, che subisce subito il break. L’americana reagisce nel quarto game con il controbreak. Sabalenka, però, torna nuovamente avanti di un break nel gioco successivo. Le palle break si sprecano, perchè Gauff ne ancora due nel sesto game, ma questa volta Sabalenka si salva. Scampato il pericolo, la bielorussa si scioglie e strappa ancora il servizio all’avversaria, andando poi a chiudere sul 6-2 la prima frazione.

Gauff annulla in avvio di secondo set due palle break delicatissime, che avrebbero potuto dare un indirizzo completamente diverso a tutta la finale. L’americana toglie la battuta all’avversaria nel quarto gioco e si porta sul 3-1. Sabalenka non riesce a sfruttare un’altra palla break nel game successivo. Gauff non concede più occasioni all’avversaria e si prende il secondo set per 6-3 nel boato generale dell’Arthur Ashe.

Spinta dal calore del pubblico, la 19enne di Delray Beach vola sulle ali dell’entusiasmo. Gauff è infuocata, mentre Sabalenka vive un momento di totale confusione. L’americana strappa subito il servizio e poi replica il break nel terzo game, portandosi sul 3-0. L’Arthur Ashe è una bolgia e Sabalenka chiama anche un medical timeout sotto 4-1. Una pausa che sembra far bene alla bielorussa, che recupera uno dei break di svantaggio. Il tutto, però, è un fuoco di paglia, perchè nel gioco successivo Gauff toglie ancora la battuta all’avversaria e scappa sul 5-2. Sabalenka non c’è più e al primo match point Gauff chiude con il passante di rovescio, che fa partire la festa, in un Arthur Ashe che ribolle di entusiasmo e con la giovane americana sdraiata a terra colma di gioia.

