Turchia-Italia oggi in tv, Qualificazioni Europei Under 21: orario, canale, programma in chiaro, streaming, formazioni

L’Italia Under 21 di Carmine Nunziata è alla ricerca del riscatto. Dopo il pareggio a reti bianche con la Lettonia, gli azzurrini sono chiamati ad un’altra trasferta per affrontare la Turchia, nella seconda partita valida per le qualificazioni agli Europei 2025 che si svolgeranno in Slovacchia.

Tanta pressione, ma zero gol: questo è il sunto della partita con la Lettonia a Jurmala, ma c’è ora tanta voglia di reagire. Contro una selezione che ha qualità, come ad esempio il talentino della Juventus Kenan Yldiz, ma che dopo il ko con l’Irlanda si ritrova a zero nel gruppo 1. Ed un altro ko metterebbe nettamente a repentaglio le loro chance di passaggio del turno.

Nunziata tira un sospiro di sollievo, poiché recupera due elementi importanti per il suo scacchiere. Sia Riccardo Turicchia che Tommaso Baldanzi saranno difatti a disposizione per la trasferta turca, con il primo che rimpolperà il pacchetto difensivo ed il secondo pronto ad inventare e a creare occasioni.

La sfida tra Turchia e Italia, il cui via è programmato per le 18.30 del prossimo martedì a Sakarya, sarà visibile in tv su Rai 2, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play. OA Sport garantirà invece la diretta testuale.

CALENDARIO TURCHIA-ITALIA QUALIFICAZIONI EUROPEI U-21

Martedì 12 settembre

Ore 18.30 Turchia-Italia – Diretta tv su Rai 2, Diretta streaming su Rai Play, Diretta Live testuale su OA Sport

PROGRAMMA TURCHIA-ITALIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Rai 2.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TURCHIA-ITALIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

TURCHIA UNDER 21 (4-4-2): Alemdar; U. Yildiz, Saatçi, Tagir, Ozcan; Potur, Elmaz, Turkmen, K. Yildiz; Yardimci, Destan. Ct. Surme

ITALIA UNDER 21 (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Pirola, Ruggeri; Bove, Prati, Casadei; Baldanzi; Colombo, Esposito. Ct. Nunziata

Foto: Lapresse