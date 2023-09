Calcio, l’Italia U21 si sblocca e vince 2-0 in Turchia. Gol da applausi di Nasti

L’Italia Under 21 guidata da mister Carmine Nunziata quest’oggi, a partire dalle 18.30, è scesa in campo per disputare un incontro con la Turchia. Il match, valido per la seconda giornata delle qualificazioni agli Europei di categoria che si disputeranno nel 2025, è terminato con il risultato di 2-0 in favore degli azzurrini. Dopo il deludente pareggio contro la Lettonia per 0-0 è quindi arrivata una splendida vittoria per l’Italia U21 che adesso si trova a quota 4 punti nel proprio gruppo.

CALCIO, TURCHIA U21-ITALIA U21: IL RACCONTO DEL MATCH

IL PRIMO TEMPO

Nei primi minuti le due squadre appaiono frizzanti e ci sono continui capovolgimenti di fronte. Al 13esimo grandissima occasione per la formazione turca: Pirola e Coppola disattenti fanno sgattaiolare dietro le loro spalle Yardimci che stacca di testa a botta sicura e il pallone esce fuori di un nonnulla. Al 18′ si vede l’Italia in avanti: Casadei raccoglie un pallone al centro dell’area ma tira forte e alto, prima occasione per gli azzurrini.

Passano due minuti e ancora Italia: pallone messo in mezzo da Baldanzi ed Esposito, bravo ad attaccare il primo palo in spaccata, mette di poco al lato. La Turchia prova a rispondere e al 24esimo arriva il tiro potente di Kenan Yildiz: sfera al lato. Minuto 48 del primo tempo, si sblocca l’Italia: grandissima giocata di Esposito che lascia sul posto Yildiz, serve a rimorchio Miretti che non può sbagliare e trafigge l’estremo difensore turco. 0-1 per i ragazzi di Nunziata. Vantaggio importantissimo acquisito negli ultimi istanti della prima frazione di gioco.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa le due squadre non vivono particolari momenti di esaltazione almeno sino al 79′, con lo splendido gol del raddoppio dell’Italia. Nasti lanciato verso la porta fa a sportellate con i difensori turchi, vince il contrasto, prende posizione e con un tiro al volo da fuori area scavalca Alemdar che può solo accompagnare con lo sguardo.

Eurogol per l’attaccante del Bari. All’83esimo Desplanches non trattiene il pallone su un tiro velleitario da parte dei turchi: su un possibile tap-in dell’attaccante però, l’estremo difensore del Palermo, interviene a valanga ed evita una possibile riapertura del match. Fazzini al 93esimo sfiora la rete dello 0-3. L’incontro finisce con il risultato di 2-0 in favore degli azzurrini.

Foto: LaPresse