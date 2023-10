Settimana prossima torna l’Italia Under 21: la classifica delle qualificazioni agli Europei e come si conquista il pass

L’Italia Under 21 tornerà in campo nella settimana che verrà. Gli azzurrini, guidati da Carmine Nunziata, andranno alla caccia di punti fondamentali per la classifica del girone A per le qualificazioni a Euro 2025 contro la Norvegia nella sfida di martedì prossimo in programma allo Stadio Druso di Bolzano dalle 17.45. Un incontro che rievoca sensazioni amare visto che proprio gli scandinavi sono stati i giustizieri della formazione del Bel Paese nell’ultima edizione degli Europei, condannando gli azzurri all’eliminazione ai gironi e alla non partecipazione alle Olimpiadi di Parigi del prossimo anno.

Al momento la classifica del raggruppamento recita il seguente ordinamento: in testa a punteggio pieno troviamo Norvegia e Irlanda a quota 6 punti, staccata di due lunghezze c’è proprio l’Italia, complice il deludente pari con la Lettonia, la quale è ex aequo con la selezione tricolore ma con un match in più sulle spalle, infine chiudono mestamente la graduatoria con zero punti all’attivo Turchia e San Marino.

Come funziona il processo di qualificazione? Saranno dieci le sfide che tutte le squadre dovranno disputare nel girone, in incontri andata e ritorno con ogni formazione presente nel raggruppamento, al termine delle quali si potrà determinare il destino delle Nazionali. Per volare direttamente in Slovacchia, l’Italia dovrà piazzarsi in prima posizione, oppure risultare tra le tre migliori seconde di tutti i gironi, nel cui calcolo però andranno tolti i risultati contro l’ultima classificata, visto che non tutti i raggruppamenti sono composti da sei squadre. Nel caso in cui gli azzurri non dovessero essere tra le tre migliori seconde, l’Italia dovrà passare per il playoff, il quale consiste in un doppio incontro a eliminazione diretta.

CLASSIFICA GIRONE A QUALIFICAZIONI EUROPEI UNDER 21 2025

1. Norvegia 6 (2 partite disputate)

2. Irlanda 6 (2 partite disputate)

3. Italia 4 (2 partite disputate)

4. Lettonia 4 (3 partite disputate)

5. Turchia 0 (2 partite disputate)

6. San Marino 0 (3 partite disputate)

