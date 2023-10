Italia-Norvegia, qualificazioni Europei Under 21: quando si gioca, programma, orario, tv e streaming

Due giorni di attesa per il ritorno in campo dell’Italia Under 21. Martedì 17, alle 17.45, la squadra di Carmine Nunziata sarà in campo per la terza sfida del girone A per le qualificazioni a Euro 2025 contro la Norvegia, formazione che rievoca ricordi nefasti agli azzurrini, eliminati proprio dagli scandinavi nella scorsa manifestazione continentale in Romania.

Dopo le prime due giornate, l’Italia si trova in terza posizione nella classifica del raggruppamento a quota 4 punti, staccata di due lunghezze dalla stessa Norvegia e Irlanda. Il match con la squadra norvegese offre una chance ghiottissima per rientrare tra le prime due della graduatoria e, specialmente, potrebbe dare agli azzurri la possibilità di battere i principali rivali sulla carta della prima posizione, con la quale si potrà accedere direttamente alla fase finale in Slovacchia.

La situazione in casa Italia non è tutta rose e fiori: se la Nazionale maggiore ha dovuto fare i conti con il “caso scommesse”, all’interno della formazione di Nunziata si è assistita a una lite tra Marco Nasti e Matteo Ruggeri, con quest’ultimo che ha rimediato una frattura nasale a causa di un pugno sferrato dal compagno di squadra. A seguito del fatto, Nasti è stato allontanato dal CT campano per motivi disciplinari, mentre l’esterno dell’Atalanta è rimasto in gruppo anche se infortunato.

La sfida tra Italia e Norvegia, il cui via è programmato alle 17.45 di martedì 17 ottobre allo Stadio Druso di Bolzano, sarà visibile in streaming su RaiPlay e in diretta tv su Rai 2.

CALENDARIO ITALIA-NORVEGIA QUALIFICAZIONI EUROPEI UNDER 21 2025

Martedì 17 ottobre

Ore 17.45 Italia-Norvegia – Diretta tv su Rai 2, Diretta streaming su RaiPlay.

Diretta tv: Rai 2.

Diretta streaming: RaiPlay.

Foto: LaPresse