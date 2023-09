LIVE Turchia-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 in DIRETTA: gli azzurrini devono cambiare marcia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Turchia-Italia U21, Qualificazioni Europeo U21, scontro complicato per gli azzurrini.

Dopo l’inatteso pareggio per 0-0 contro i coetanei della Lettonia, la nazionale italiana Under 21 è pronta a riscattarsi. Il prossimo ostacolo sul percorso degli azzurrini di Carmine Nunziata verso l’Europeo di categoria è rappresentato dalla Turchia di Yildiz. Colombo dovrebbe partire dal primo minuto. Baldanzi e Turicchia sono recuperati.

L’Italia, ancora alle prese con la ricostruzione post deludente Europeo estivo, sa che non può concedersi ulteriori incertezze se vuole mantenere vive le speranze di qualificazione. Dal canto suo, la Turchia Under 21 ha iniziato il suo percorso nel girone con un combattuto pareggio per 2-2 contro l’Irlanda.

Data: 12/09/2023

Orario: 18.30

Canale TV: Rai 2 e RaiPlay

Probabile formazioni

TURCHIA UNDER 21 (4-4-2): Alemdar; U. Yildiz, Saatçi, Tagir, Ozcan; Potur, Elmaz, Turkmen, K. Yildiz; Yardimci, Destan. Ct. Surme

ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Pirola, Ruggeri; Bove, Prati, Casadei; Miretti; Colombo, Esposito. Ct. Nunziata

Foto: Lapresse.