Tiro a volo, Europei Osijek 2023: ltalia in finale per il bronzo anche nel trap maschile a squadre

Non ci sarà la medaglia d’oro per l’Italia nell’ultima giornata di gare degli Europei senior 2023 di tiro a volo: così come accaduto per la compagine femminile, anche nel trap maschile a squadre gli azzurri spareranno per il bronzo dopo il terzo posto nelle eliminatorie.

Le qualificazioni sono state vinte dalla Repubblica Ceca di Jiri Liptak (75), Jan Palacky (73) e David Kostelecky (73), prima con 221/225, davanti alla Gran Bretagna di Nathan Hales (74), Steven Scott (73) ed Aaron Heading (72), seconda a quota 219.

La sfida per il bronzo ha invece già avuto un antipasto nello shoot-off per definire il terzo posto nelle qualificazioni: l’Italia di Massimo Fabbrizi (75), Giovanni Pellielo (72) e Mauro De Flilippis (71) ha avuto la meglio per 12-10 sulla Finlandia di Jukka Laakso (74), Juho Johannes Maekelae (73) ed Eemil Piirttisalo (71), dopo che entrambe le squadre avevano chiuso i 225 piattelli regolamentari a quota 218.

Erano 19 le squadre iscritte, 18 quelle effettivamente al via: a lungo in lotta per il passaggio in una finale anche Croazia e Cipro, quinta e sesta con 217/225, e Portogallo e Slovacchia, settima ed ottava con 216/225. Più staccate le altre formazioni. Finale per il bronzo alle 17.00, finale per l’oro alle 17.30.

Foto: FITAV