Tiro a volo, Europei Osijek 2023: l’Italia femminile sparerÃ  per il bronzo nel trap a squadre

L’Italia manca l’en plein di ori nelle specialità non olimpiche agli Europei senior 2023 di tiro a volo, ma potrà comunque provare a muovere il medagliere: sparerà per il bronzo la squadra femminile del trap composta da Jessica Rossi, Maria Lucia Palmitessa e Silvana Stanco.

Nelle qualificazioni c’è stato il dominio della Finlandia di Satu Makela-Nummela (74/75), Noora Antikainen (70/75) e Mopsi Veromaa (67/75), prima con 211/225, che lotterà per l’oro contro la Slovacchia di Zuzana Rehak Stefecekova (74/75), Jana Spotakova (69/75) e Nikola Molnarova (63/75), seconda con 206/225.

Terza posizione per l’Italia di Jessica Rossi (70/75), Maria Lucia Palmitessa (69/75) e Silvana Stanco (65/75) a quota 204/225, con le azzurre che sfideranno per il bronzo la Turchia di Safiye Temizdemir (71/75), Rumeysa Pelin Kaya (69/75) e Dilara Kizilsu (62/75), quarta con 202/225.

Più staccate le altre squadre: quinta l’Ungheria con 195/225, sesta la Gran Bretagna, sempre con 195/225, settimo l’Azerbaigian con 193/225, infine, seppur iscritta, non ha preso parte alla gara la Spagna. Finale per il bronzo alle 16.00, finale per l’oro alle 16.30.

Foto: LaPresse