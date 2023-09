Tiro a volo, Europei Osijek 2023: Jessica Rossi e Massimo Fabbrizi in finale per l’oro nel trap misto!

Arriverà un’altra medaglia oggi per i colori azzurri agli Europei senior 2023 di tiro a volo, in corso ad Osijek, in Croazia: nella specialità non olimpica del trap misto accede infatti alla finale per l’oro Italia 2 di Jessica Rossi e Massimo Fabbrizi, mentre conclude al 16° posto Italia 1 di Silvana Stanco e Mauro De Filippis.

Le qualificazioni vengono vinte da Slovacchia 1 di Zuzana Rehak Stefecekova ed Erik Varga con 144/150, ma al secondo posto si piazza Italia 2 di Jessica Rossi e Massimo Fabbrizi con 143/150: saranno queste le coppie che si giocheranno l’oro alle ore 16.00.

La sfida per il bronzo, in programma alle 15.30, vedrà andare in scena il derby tra Gran Bretagna 1 di Lucy Charlotte Hall e Nathan Hales e Gran Bretagna 2 di Ellie Seward ed Aaron Heading: nello shoot-off per il terzo posto il risultato è di 8-7 dopo che entrambe le coppie avevano chiuso le eliminatorie a quota 142/150.

Allo spareggio per l’accesso alla finale per il bronzo prende parte anche Finlandia 1 di Noora Antikainen e Jukka Laakso, che però manca il secondo piattello allo shoot-off, chiudendo al quinto posto. Eliminata in 16ma posizione Italia 1 di Silvana Stanco e Mauro De Filippis.

QUALIFICAZIONI TRAP MISTO

1 Slovacchia 1 144 Q

1556 REHAK STEFECEKOVA Zuzana 25 22 25 72

1563 VARGA Erik 24 23 25 72

2 Italia 2 143 Q

1352 ROSSI Jessica 23 25 23 71

1341 FABBRIZI Massimo 24 24 24 72

3 Gran Bretagna 1 142 +8 Q

1212 HALL Lucy Charlotte 23 25 21 69

1211 HALES Nathan 24 24 25 73

4 Gran Bretagna 2 142 +7 Q

1227 SEWARD Ellie 22 24 23 69

1215 HEADING Aaron 24 25 24 73

5 Finlandia 1 142 +1

1166 ANTIKAINEN Noora 24 22 24 70

1170 LAAKSO Jukka 24 24 24 72

16 Italia 1 138

1355 STANCO Silvana 22 21 23 66

1340 DE FILIPPIS Mauro 25 23 24 72

Foto: LaPresse