Equitazione, saranno 13 le squadre in gara nella Finale di Nations Cup. L’Italia avrÃ  5 rivali nella lotta per il pass olimpico

Saranno 13 le squadre partecipanti alla Finale della Nations Cup 2023 di salto ostacoli dell’equitazione, in programma da giovedì 28 settembre a domenica 1° ottobre a Barcellona, in Spagna: la manifestazione metterà in palio l’ultimo pass olimpico per qualificare una squadra composta da tre binomi ai Giochi.

Delle 13 squadre che parteciperanno alla First Competition saranno 6 quelle alla ricerca del biglietto per Parigi 2024, ovvero Italia, USA, Messico, Brasile, Argentina ed Uzbekinstan, mentre gli altri 7 team saranno Australia, Belgio, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Spagna e Svizzera.

Le migliori 8 compagini della prima competizione avranno accesso alla Final Competition, che assegnerà titolo e pass olimpico (qualora vi siano almeno 2 Nazioni delle 6 ancora in gara). Altri 6 Paesi, infine, saranno rappresentati da individualisti, ovvero Colombia, Ecuador, Francia, Kierghizistan, Paesi Bassi e Svezia.

SQUADRE PARTECIPANTI ALLA NATIONS CUP FINAL 2023

Svizzera

Irlanda

Gran Bretagna

Germania

Belgio

Italia

USA

Messico

Brasile

Argentina

Australia

Uzbekistan

Spagna

MASTER LIST NATIONS CUP FINAL 2023

Argentina

DOPAZO, Martin (10000452) – ARG B M ALL WAVE (107DV86) (Late Entry)

CAZALL D ARGOUGES (108GU44) (Late Entry)

GALILEA, Tomas (10103328) – ARG VERTIGO WAF (106QW60) (Late Entry)

LAROCCA, José María (jr) (10012371) – ARG ESI TOULOUSE (105JG90) (Late Entry)

FINN LENTE (105HH68) (Late Entry)

MOSCHINI, Leandro (10016534) – ARG ABRIL ICONTHON (107JR94) (Late Entry)

OSSA, Mariano (10002163) – ARG ELTON VAN HET EXELHOF Z (105LT18) (Late Entry)

Australia

BURTON, Christopher (10003843) – AUS CHEDINGTON HAZY TOULANA (106DU77)

JESAJAH (106SR19)

KERMOND, Jamie (10013804) – AUS YANDOO OAKS CONSTELLATION (104EN02)

ISIS (106HK40) (Late Entry)

SCOTT, Hilary (10034338) – AUS OAKS MILKY WAY (104LQ42)

KEATINGSTOWN SKORPHULTS JOKER (105ZR36) (Late Entry)

Belgio

BRUYNSEELS, Niels (10006852) – BEL DELUX VAN T & L (104TT43)

ORIGI VD VOSBERG (107PX01)

THOMAS, Gilles (10073507) – BEL Horse Slot

Horse Slot

VEREECKE, Koen (10016395) – BEL Horse Slot

Horse Slot

VERMEIR, Wilm (10012099) – BEL Horse Slot

Horse Slot

WATHELET, Gregory (10001505) – BEL ERMES DU PESTEL (107FB61)

BOND JAMESBOND DE HAY (105TS76)

Brasile

DE FREITAS BARCHA, Stephan (10021897) – BRA CHEVAUX PRIMAVERA IMPERIO EGIPCIO (107AW06)

DINIZ, Luciana (10002063) – BRA VERTIGO DU DESERT (104OQ48)

LIGHTHOUSE GIRL (104YK55) (Late Entry)

MODOLO ZANOTELLI, Marlon (10031717) – BRA GRAND SLAM VDL (105SK03)

PESSOA, Rodrigo (10000435) – BRA MAJOR TOM (105WM43)

VENISS, Pedro (10006326) – BRA NIMROD DE MUZE Z (106BV11)

Colombia

DIAZ ORTEGA, Santiago (10072598) – Individual CAPRI DV Z (107MX07) (Late Entry)

Ecuador

SANDOVAL MUÑOZ, Ana Carolina (10031621) – Individual MY LORD’S WAY (105NN83) (Late Entry)

Francia

BOUDANT, Francois Xavier (10001364) – Individual BRAZYL DU MEZEL (105TQ65)

GFE FALKO DE HUS (107OZ95)

DELESTRE, Simon (10002790) – Individual I AMELUSINA R 51 (106VY70)

DEXTER FONTENIS Z (106JR76)

EPAILLARD, Julien (10001850) – Individual DUBAI DU CEDRE (106TX21)

DONATELLO D’AUGE (107GF73)

PERREAU, Olivier (10006570) – Individual GL EVENTS DORAI D’AIGUILLY (106IA41)

O. ZIEZO DB (107IJ90)

ROBERT, Olivier (10002434) – Individual ESPRI DU FIGUIER AA (107CH73)

IGLESIAS D.V. (106EE80)

Germania

DREHER, Hans-Dieter (10001552) – GER ELYSIUM (105RO98) (Late Entry)

VESTMALLE DES COTIS (104WA72) (Late Entry)

KUKUK, Christian (10087876) – GER CHECKER 47 (104YP79)

MUMBAI (106BE04)

SPREHE, Jörne (10001766) – GER HOT EASY (105RF10) (Late Entry)

HICKSTEAD WHITE (106DD06) (Late Entry)

VOGEL, Richard (10076886) – GER UNITED TOUCH S (106FU93)

CODEX 28 (106HH83)

WARGERS, Jana (10036936) – GER DORETTE (106EP52)

CLASH ROYALE (106AA33)

Gran Bretagna

ATTWOOD, Lily (10124603) – GBR COR-LEON VD VLIERBEEK Z (105LY33) (Late Entry)

CHARLES, Harry (10097879) – GBR ARALYN BLUE (105MK67)

SHERLOCK (105ZI21)

FLETCHER, Oliver (10119799) – GBR HELLO WILLIAM (106IF18)

BP POCAHONTAS (106ZV62)

GREDLEY, Tim (10010493) – GBR MEDOC DE TOXANDRIA (105LU61)

IMPERIAL HBF (106RZ19)

WHITAKER, Robert (10002647) – GBR VERMENTO (105XT25)

CHATONDO (105XF14)

Irlanda

BREEN, Trevor (10039055) – IRL KANNENDRO (107NK32)

HIGHLAND PRESIDENT (106RR57)

COYLE, Daniel (10034396) – IRL GISBORNE VDL (106ET16)

LYNCH, Denis (10001106) – IRL VISTOGRAND (105WU22)

BROOKLYN HEIGHTS (104FZ00)

RYAN, Jack (10097011) – IRL BBS MCGREGOR (105TZ81)

WACHMAN, Max (10145685) – IRL KILKENNY (105TX51)

QUINTINI (104OQ71)

Italia

BUCCI, Piergiorgio (10016401) – ITA COCHELLO (104SE77) (Late Entry)

HANTANO (105RY88) (Late Entry)

CAMILLI, Emanuele (10001197) – ITA ODENSE ODEVELD (106MI22)

CHACCO’S GIRLSTAR (106SE12)

DE LUCA, Lorenzo (10043516) – ITA CARLSON 86 (104RA19)

DENVER DE TALMA (106QG87)

GAROFALO, Giampiero (10058201) – ITA GASPAHR (105OA52)

JORISCA (108AG26)

ZORZI, Alberto (10034851) – ITA HIGHLIGHT W (106ZF04)

FLOYD (106BU14)

Kirghizistan

VAVILOVA, Sophi (10300048) – Individual BALOU (105IE13) (Late Entry)

Messico

CHEDRAUI EGUIA, Jose Antonio (10000442) -MEX H-LUCKY RETTO (106OO46)

GOOD LIMIT (105VD58)

FERNANDEZ, Federico (10000446) – MEX ROMEO (105NE82)

VEGA DE LA ROCHE (104XB88)

GARZA PEREZ, Eugenio (10046801) – MEX CONTAGO (106GK15)

MARTINEZ SOMMER, Fernando (10033730) – MEX LADY VAN DE HAARTERHOEVE (105LT37)

HIGH FIVE (106GH71)

PIZARRO, Nicolas (10002381) – MEX ATLANTICA DU SOLEIL Z (105YE64)

PIA CONTRA (105VH09)

Paesi Bassi

EMMEN, Kim (10071863) – Individual INFLAME GO (106XW66)

NASH V/H LILLEVELD (107BR24)

GREVE, Willem (10003080) – Individual HIGHWAY TN (106DT10)

CANDY LUCK Z (106US15)

SMOLDERS, Harrie (10001566) – Individual BINGO DU PARC (105AQ88)

DEESSE DE KERGLENN (106LQ56) (Late Entry)

VAN DER VLEUTEN, Maikel (10002094) – Individual O’BAILEY VH BROUWERSHOF N.O.P. (106OG74)

DREAMLAND (105AG85) (Late Entry)

VRIELING, Jur (10001858) – Individual GRIFFIN VAN DE HEFFINCK (106BY03)

LONG JOHN SILVER 3 N.O.P. (106SR26)

Spagna

ALVAREZ AZNAR, Eduardo (10016414) – ESP ENJOY DE LA MURE (106ZH10)

D’ORIENT BATILLY (106ES42)

ARESU GARCIA OBREGON, Carolina (10016967) – ESP DOMPERIGNON (106KR64)

CALLISTO KS (106VB27)

CASTELLVI LOPEZ, Carlota (10074526) – Individual IGOR DE HIMBE (106OK92) (Late Entry)

CODINA LERIA, Alex (10148025) – Individual CHUCK 50 (106RS81)

CRUISING STAR (105BF43)

CORDON, Pilar Lucrecia (10000510) – Individual FLAIR (104YJ82)

NOBLESSE DU PALIS (106NH58)

FERNANDEZ SARO, Manuel (10002108) – Individual EZILIS DU MESNIL (106JC50)

VIVALENSKY (106VK26)

MARQUEZ GALOBARDES, Alberto (10017359) – ESP ALDO DU MANOIR (105KD46)

MARTINEZ BASTIDA, Mariano (10056821) – ESP JUP (107CI62)

BELANO VD WIJNHOEVE Z (104SD95)

NIEVES ZORRILLA, Primitivo (10020593) – Individual ONATELLA V.D VINKHOEVE (107QL46) (Late Entry)

NUÑEZ RIVA, Santiago (10056824) – ESP CHAKIRA Z (106BK82)

VALENTINO DE HUS Z (104QB34)

PIERA SALAMERO, Diana (10019044) – Individual RONDINE DEL TERRICCIO (105DK20) (Late Entry)

RAMOS MANEIRO, Diego (10140052) – Individual ENCANTADO C’SG (104UY46) (Late Entry)

HERO (106HT21) (Late Entry)

ROQUET AUTONELL, Imma (10042811) – Individual ICENTA DEL MASET (106US37) (Late Entry)

ILUSTRE DEL MASET (106IT86) (Late Entry)

ROQUET PUIGNERO, Alfons (10077699) – Individual ARISTO DE LA COUR (105HI61) (Late Entry)

ROQUET PUIGNERO, Laura (10027587) – Individual CRICKET (107QM64) (Late Entry)

Svezia

ÅKERBLOM, Hannah (10073835) – Individual CHODEC (104RG92) (Late Entry)

VON ECKERMANN, Henrik (10001601) – Individual GLAMOUR GIRL (105UM04)

Svizzera

BAUMANN, Elian (10086384) – SUI LITTLE LUMPI E (105LK16)

CLINTFINO (106FH33)

FUCHS, Martin (10030545) – SUI BASTILLE (108CH87)

COMMISSAR PEZI (106RA52)

GUERDAT, Steve (10011463) – SUI Horse Slot

Horse Slot

JUFER, Alain (10011565) – SUI DARK GREY MM (106LU14) (Late Entry)

F ONE’S SON MM (107ZX37) (Late Entry)

SPRUNGER, Janika (10006483) – SUI ORELIE (107FE03)

KINMAR SCARLETT (107BW03)

Stati Uniti

COOK, Karl (10030760) – USA KALINKA VAN’T ZORGVLIET (105TU56)

KRAUT, Laura (10000453) – USA DORADO 212 (106OU81)

CONFU (103UE92)

RYAN, Devin (10080008) – USA EDDIE BLUE (105LN85)

SPRINGSTEEN, Jessica (10033484) – USA HUNGRY HEART (105YG76)

DON JUAN VAN DE DONKHOEVE (104WF23)

WARD, Mclain (10002267) – USA CALLAS (104NY87)

CONTAGIOUS (104XC63)

Uzbekistan

ABDULLAEV, Abdurakhmon (10151780) – UZB VALOUR (105BQ36)

QUINTAIR (105MP79)

KURBANOV, Bekzod (10151031) – UZB MATTS V.G. (106LN55)

TOLIBBAEV, Azam (10076066) – UZB QUINTUS HB (105VO55)

TUYAKBAEV, Nurjan (10028178) – UZB LANCELOTTA (106ML12)

Foto: Pier Colombo