Tiro a volo, Europei Osijek 2023: Jessica Rossi e Massimo Fabbrizi acciuffano l’oro allo shoot-off nel trap misto!

L’unica finale odierna degli Europei senior 2023 di tiro a volo, in corso ad Osijek, in Croazia, regala un’altra medaglia d’oro alla spedizione azzurra: nella specialità non olimpica del trap misto il titolo continentale va ad Italia 2 di Jessica Rossi e Massimo Fabbrizi.

Al termine di un duello combattuto su livelli altissimi da entrambe le coppie, infatti serve lo shoot-off ad Italia 2 di Jessica Rossi e Massimo Fabbrizi per piegare la resistenza di Slovacchia 1 di Zuzana Rehak Stefecekova ed Erik Varga: al primo piattello di spareggio sbagliano entrambi gli slovacchi, Fabbrizi non perdona e Rossi può far festa senza sparare per l’1-0 che consegna il titolo agli azzurri.

Tiratissimo il duello nelle cinque serie regolamentari, chiuse sullo score di 5-5: finiscono pari per 9-9 le prime due batterie con errori di Fabbrizi e Rehak Stefecekova nella prima e Rossi e Rehak Stefecekova nella seconda. Nella terza serie l’Italia vince per 9-8 ed allunga sul 4-2: un errore a testa per Rossi, Varga e Rehak Stefecekova, mentre Fabbrizi è perfetto.

La Slovacchia pareggia nella quarta batteria, vinta per 10-9, sfruttando l’errore di Rossi, infine nell’ultima serie non si spezza l’equilibrio, con il 9-9 propiziato dagli errori di Rehak Stefecekova prima e Rossi, poi, con l’azzurra che manca proprio l’ultimo piattello, che avrebbe dato la vittoria all’Italia senza ricorrere allo shoot-off. Allo spareggio, però, gli azzurri riescono comunque a spuntarla.

Senza storia la sfida per il bronzo: il derby tra Gran Bretagna 1 di Lucy Charlotte Hall e Nathan Hales e Gran Bretagna 2 di Ellie Seward ed Aaron Heading viene dominato dalla prima coppia, che vince per 7-1, con parziali di 10-8, 8-7, 7-7 e 9-8.

Foto: LaPresse