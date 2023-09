Tiro a volo, Europei Osijek 2023: Diana Bacosi Ã¨ d’argento nello skeet! Vince la campionessa del mondo Danka Bartekova

Assegnato il primo titolo agli Europei 2023 di tiro a volo, in corso ad Osijek, in Croazia: nello skeet individuale femminile l’Italia centra la medaglia d’argento grazie a Diana Bacosi, seconda, mentre chiude ai piedi del podio l’altra azzurra qualificata per la finale, Martina Bartolomei, quarta.

Al termine di una finale tiratissima l’oro va alla campionessa del mondo in carica, la slovacca Danka Bartekova, fresca di titolo iridato conquistato a Baku, la quale la spunta per 57-56 dopo i 60 piattelli regolamentari contro l’azzurra Diana Bacosi, d’argento, mentre la medaglia di bronzo va alla britannica Amber Jo Rutter (Hill da nubile), che abbandona la contesa in terza piazza con 46/50.

Restano giù dal podio, invece, l’altra azzurra giunta in finale, Martina Bartolomei, eliminata al quarto posto con 36/40, la tedesca Nele Wissmer, fuori in quinta posizione con 25/30, ma già certa del pass olimpico al termine delle qualificazioni, e l’altra slovacca Monika Stibrava, out in sesta ed ultima piazza con 16/20.

FINALE SKEET FEMMINILE

1 1539 BARTEKOVA Danka SVK 57

2 1332 BACOSI Diana ITA 56

3 1225 RUTTER Amber Jo GBR 46

4 1333 BARTOLOMEI Martina ITA 36

5 1267 WISSMER Nele GER 25

6 1559 STIBRAVA Monika SVK 16

Foto: LaPresse