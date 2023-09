Tiro a volo, Europei Osijek 2023: Tammaro Cassandro vince le qualificazioni dello skeet maschile, Ã¨ caccia al pass olimpico

Agli Europei 2023 di tiro a volo, in corso ad Osijek, in Croazia, l’Italia è rimasta ancora in corsa per l’ultima carta olimpica mancante per completare il contingente massimo per i Giochi, quella nello skeet individuale maschile. Tammaro Cassandro ha vinto le qualificazioni per la finale, che nel pomeriggio, dalle 16.15, assegnerà un pass per Parigi 2024. Shoot-off fatale, invece, a Gabriele Rossetti, 13°. Più attardato il terzo azzurro in gara, Elia Sdruccioli, 30°.

Al termine dei 125 piattelli delle eliminatorie in quattro hanno chiuso a quota 124/125: lo shoot-off ha premiato proprio l’azzurro Tammaro Cassandro, primo, che ha avuto la meglio sull’ellenico Charalambos Chalkiadakis, secondo, e sul norvegese Erik Watndal, terzo ed unico tra i finalisti ad aver già staccato il pass olimpico non nominale. Aveva chiuso con 124 anche il ceco Daniel Korcak, il quale però era in gara soltanto per il ranking, e dunque non era eleggibile per l’ingresso in finale.

Alle loro spalle nove tiratori a quota 123/125 si sono giocati i rimanenti tre posti nell’ultimo atto: a spuntarla sono stati l’ucraino Mikola Milchev, quinto, il britannico Mitchell Brooker-Smith, sesto, ed il maltese Marlon Attard, settimo. Eliminati, invece, il polacco Kacper Jerzy Baksalary, ottavo, il danese Jesper Hansen, nono, il lettone Dainis Upelnieks, decimo, il britannico Ben Llewellin, undicesimo, il tedesco Vincent Haaga, dodicesimo, e l’azzurro Gabriele Rossetti, 13°. Ha chiuso al 30° posto, con 120/125, Elia Sdruccioli.

QUALIFICAZIONI SKETT MASCHILE

1 17 CASSANDRO Tammaro ITA 25 25 24 25 25 124

2 19 CHALKIADAKIS Charalambos GRE 25 24 25 25 25 124

3 13 WATNDAL Erik NOR 25 24 25 25 25 124

4 16 KORCAK Daniel CZE 24 25 25 25 25 124

5 17 MILCHEV Mikola UKR 25 24 25 25 24 123

6 19 BROOKER-SMITH Mitchell GBR 25 25 25 24 24 123

7 10 ATTARD Marlon MLT 25 25 24 25 24 123

8 9 BAKSALARY Kacper Jerzy POL 25 25 25 23 25 123

9 9 HANSEN Jesper DEN 25 25 24 25 24 123

10 10 UPELNIEKS Dainis LAT 25 24 25 24 25 123

11 20 LLEWELLIN Ben GBR 25 24 24 25 25 123

12 18 HAAGA Vincent GER 24 24 25 25 25 123

13 15 ROSSETTI Gabriele ITA 25 25 24 24 25 123

14 10 NILSSON Stefan SWE 25 24 23 25 25 122

15 12 ACHILLEOS Georgios CYP 24 25 25 23 25 122

16 16 GEORGIEV Georgi BUL 23 25 25 25 24 122

17 14 PETERSEN Emil Kjelgaard DEN 24 24 25 25 24 122

18 12 TOMECEK Jakub CZE 24 25 25 24 24 122

19 15 KILLANDER Karl Frederick GBR 24 25 25 24 24 122

20 11 FAIRCLOUGH Jack IRL 22 24 25 25 25 121

21 17 BUMIN Cemre TUR 25 23 23 25 25 121

22 9 TAKANEN Tommi FIN 24 24 24 24 25 121

23 14 KORTE Sven GER 24 24 24 24 25 121

24 13 LEJEUNE Nicolas FRA 25 24 24 24 24 121

25 11 MITAS Efthimios GRE 25 25 24 23 24 121

26 14 VASILIOU Nicolas CYP 23 25 25 25 23 121

27 9 KUNTSCHIK Sebastian AUT 23 24 24 24 25 120

28 12 AGHAZADA Niyaz AZE 24 23 24 24 25 120

29 8 JUERISSON Peeter EST 22 24 25 25 24 120

30 9 SDRUCCIOLI Elia ITA 24 25 23 24 24 120

31 14 INESHIN Andrei EST 24 25 24 23 24 120

32 20 MAVROMMATIS Nikolaos GRE 25 23 25 24 23 120

33 19 PESONEN Lari FIN 23 25 25 25 22 120

34 9 NYDRLE Tomas CZE 23 24 25 22 25 119

35 11 ODAY Salih TUR 25 24 23 22 25 119

36 20 FARRUGIA Clive MLT 23 25 23 24 24 119

37 19 ENGLEZOUDIS Petros CYP 24 24 23 24 24 119

38 20 DELAUNAY Eric FRA 25 25 23 22 24 119

39 8 PETIT Emmanuel FRA 23 24 25 24 23 119

40 16 VELLESTE Reino EST 23 25 25 23 23 119

41 15 NAUMENKO Oleksiy UKR 25 24 24 23 23 119

42 18 PROKOP Radek CZE 24 25 25 24 21 119

43 10 RACINSKAS Ronaldas LTU 23 23 24 23 25 118

44 15 ENGEN Jorgen NOR 25 22 23 23 25 118

45 8 SCIBERRAS Liam MLT 24 20 25 25 24 118

46 12 VALLIONIEMI Timi FIN 23 23 24 24 24 118

47 8 GRANIC Pavao CRO 22 24 25 25 22 118

48 16 HACCOU Tobias NED 24 23 25 24 22 118

49 11 BINNERMARK Mark Erik SWE 23 24 24 24 22 117

50 15 MUSTAFAYEV Ali AZE 24 21 23 24 24 116

51 19 STARTSEV Yaroslav GEO 22 23 24 23 24 116

52 14 BUNIOWSKI Krzysztof Antoni POL 23 22 24 23 24 116

53 17 HONKOMP Christopher Robin GER 23 23 23 23 24 116

54 12 ANGELOV Vasil BUL 25 23 23 23 22 116

55 11 EIN Karl Peeter EST 22 25 24 23 21 115

56 16 GURBANOV Fuad AZE 20 22 24 24 24 114

57 10 KOBZARUK Andriy UKR 21 22 23 24 24 114

58 8 IPATOV Heorhiy UKR 22 21 23 24 24 114

59 13 TAMMIST Tonu EST 22 22 25 22 23 114

60 13 VAN DER GREEF Jan-Cor NED 24 21 23 24 22 114

61 17 SVAVARSSON Hakon ISL 22 22 21 23 25 113

62 11 JAKO Attila HUN 22 22 24 22 23 113

63 8 JAFAROV Emin AZE 25 23 22 23 20 113

64 15 KIRILOV Iliya BUL 23 20 25 22 22 112

65 17 GOGOLADZE Roman GEO 23 22 24 24 19 112

66 18 LEIFSSON Jakob Thor ISL 23 21 22 23 22 111

67 18 FEILHAMMER Martin AUT 23 25 19 23 21 111

68 13 KWIECINSKI Wiktor POL 23 21 20 23 21 108

69 18 HASANOV Javid AZE 20 18 23 23 21 105

70 13 DOMOKOS Gabor HUN 21 19 21 21 21 103

71 10 ATTIA Alexander-Victor ROU 20 20 21 19 21 101

72 20 ANTONOV Viktor BUL 21 19 22 20 18 100

73 16 SARANSZKI Peter HUN 21 19 16 20 21 97

74 12 LOY Felix AUT 22 19 19 17 20 97

DNS 14 HAFIZ Salih TUR 0

Foto: ISSF