Tiro a volo, Europei juniores: Andrea Galardini conquista il bronzo nello skeet!

Arriva la prima medaglia per l’Italia nello skeet junior agli Europei 2023 di tiro a volo, in corso ad Osijek, in Croazia: nella finale individuale maschile è di bronzo Andrea Galardini, che precede l’altro azzurro Marco Coco, quarto, mentre nella prova individuale femminile le italiane non centrano l’ultimo atto.

Nella finale maschile l’oro va al greco Panagiotis Gerochristos, che al termine dei 60 piattelli regolamentari batte per 56-55 il cipriota Andreas Pontikis, mentre sale sul gradino più basso del podio l’azzurro Andrea Galardini, terzo con 45/50, davanti all’altro italiano Marco Coco, quarto con 34/40.

In quinta posizione chiude il ceco Bohumil Vobr con 26/30, mentre si classifica sesto ed ultimo il lituano Tomas Vaitekunas, subito fuori con 16/20. Eliminato nelle qualificazioni il terzo italiano in gara, Francesco Bernardini, 20° con 116/125.

Nell’ultimo atto femminile il successo va alla georgiana Elizaveta Boiarshinova, che dopo il 53-53 dei 60 piattelli di finale piega per 2-1 allo shoot-off la slovacca Adriana Zajickova, mentre in terza posizione chiude la britannica Madeleine Zarina Russell con 43/50.

Si fermano al quarto ed al quinto posto le tedesche Emilie Bundan e Luise Middel, eliminate rispettivamente a quota 32/40 e con 23/30. Sesta ed ultima posizione in finale per l’altra britannica Bethany Lilian Norton, fuori con 14/20.

Vengono eliminate al termine delle qualificazioni tutte le tre azzurre in gara: si classifica nona Damiana Paolacci a quota 111/125, chiude 14ma Sara Bongini con 108/125, infine si piazza 16ma Viola Picciolli a quota 107/125.

Foto: FITAV