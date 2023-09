Tiro a volo, Europei Osijek 2023: Tammaro Cassandro conquista il bronzo nello skeet, ma il pass olimpico va alla Grecia

Agli Europei 2023 di tiro a volo, in corso ad Osijek, in Croazia, l’Italia conquista la seconda medaglia, grazie al bronzo centrato da Tammaro Cassandro nello skeet individuale maschile, ma deve rinviare al 2024 l’appuntamento con l’ultima carta olimpica mancante per completare il contingente massimo per i Giochi.

Il pass olimpico non nominale per Parigi 2024 in palio quest’oggi, infatti, va all’ellenico Charalambos Chalkiadakis, assoluto dominatore della finale con un perfetto 60/60, mentre l’argento va al maltese Marlon Attard, secondo con 54/60, infine il bronzo è di Tammaro Cassandro, terzo con 45/50.

Restano fuori dalla zona medaglie, invece, il norvegese Erik Watndal, al quarto posto con 37/40, il britannico Mitchell Brooker-Smith, in quinta posizione con 27/30, e l’ucraino Mikola Milchev, in sesta ed ultima piazza con 16/20.

FINALE SKEET MASCHILE

1 19 CHALKIADAKIS Charalambos GRE 60

2 10 ATTARD Marlon MLT 54

3 17 CASSANDRO Tammaro ITA 45

4 13 WATNDAL Erik NOR 37

5 19 BROOKER-SMITH Mitchell GBR 27

6 17 MILCHEV Mikola UKR 16

Foto: ISSF