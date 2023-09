Tiro a segno, Coppa del Mondo Rio 2023: Edoardo Bonazzi ottavo nella carabina tre posizioni, Maria Varricchio 20ma nella pistola da 25 metri

Dopo la scorpacciata dei giorni precedenti, non ci sono podi per l’Italia nella penultima giornata di finali della tappa della Coppa del Mondo 2023 di tiro a segno in corso a Rio de Janeiro, in Brasile: centra l’ultimo atto nella carabina tre posizioni da 50 metri maschile, ma si ferma all’ottavo posto, Edoardo Bonazzi, mentre nella pistola da 25 metri femminile chiude 20ma Maria Varricchio.

Nella carabina libera tre posizioni da 50 metri maschile la vittoria va al cinese Liu Yukun, che domina l’ultimo atto con 460.1, mettendo in fila il norvegese Jon-Hermann Hegg, secondo a quota 456.9, il magiaro Istvan Peni, terzo con 444.5, e l’elvetico Christoph Duerr, quarto a quota 435.7, eliminato allo shoot-off proprio dall’ungherese. Seguono due transalpini: quinto posto per Romain Aufrere a quota 426.7, sesta piazza per Lucas Bernard Denis Kryzs con 416.4.

Settima posizione per l’elvetico Jan Lochbihler a quota 404.3, infine ottavo ed ultimo posto per Edoardo Bonazzi con 400.3. Fuori nelle qualificazioni gli altri tre azzurri al via: 21° Riccardo Armiraglio con 585 (25x), 23° Danilo Dennis Sollazzo, in gara soltanto per il ranking e dunque non eleggibile per l’accesso alla finale, a quota 584 (25x), 25° Simon Weithaler con 583 (26x).

Nella pistola sportiva da 25 metri femminile il successo va alla magiara Veronika Major con 34/50, mentre salgono sul podio due cinesi, ovvero Shang Kaiyan, seconda con 31/50, e Chen Yan, terza con 28/45, eliminata allo shoot-off proprio dalla connazionale. Quarta posizione per la transalpina Mathilde Lamolle con 24/40, quinta piazza per la polacca Julita Borek, battuta allo shoot-off proprio dalla francese, con 20/35.

Sesta posizione per la tedesca Josefin Eder a quota 14/30, settima piazza per la lettone Agate Rasmane con 11/25, infine ottavo ed ultimo posto per la messicana Alejandra Zavala Vazquez a quota 5/20. Esce di scena nelle qualificazioni l’unica azzurra in gara, Maria Varricchio, 20ma con 576 (19x).

Foto: UITS