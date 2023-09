Tiro a segno, Coppa del Mondo Rio 2023: Paolo Monna e Maria Varricchio terzi nella pistola mista

Arriva un altro podio per l’Italia nella tappa della Coppa del Mondo 2023 di tiro a segno in corso a Rio de Janeiro, in Brasile: dopo la vittoria di Federico Nilo Maldini nella pistola da 10 metri maschile, oggi nella pistola da 10 metri mista Maria Varricchio e Paolo Monna chiudono al terzo posto.

Nella finale per il terzo posto della pistola mista l’Italia di Maria Varricchio e Paolo Monna liquida per 16-2 la Lettonia di Agate Rasmane e Lauris Strautmanis: gli azzurri scappano subito sul 6-0, poi i lettoni accorciano sul 2-6, ma poi la coppia italiana vola fino al traguardo dominando il confronto.

Nella finale per il primo posto la Serbia di Zorana Arunovic e Damir Mikec supera per 17-9 Cina 2 di Qian Wei e Bu Shuaihang, mentre nella carabina mista il primo posto va a Germania 1 di Anna Janssen e Maximilian Ulbrich, che piega per 16-12 Ungheria 1 di Eszter Meszaros e Zalan Pekler.

Il terzo posto se lo aggiudica Israele di Olga Tashtchiev e Sergey Richter, che piega per 16-14 la Norvegia di Jeanette Hegg Duestad e Jon-Hermann Hegg. Fuori nelle qualificazioni le coppie azzurre: 13ma Italia 1 di Sofia Ceccarello e Danilo Dennis Sollazzo con 627.4, 20ma Italia 2 di Martina Ziviani ed Edoardo Bonazzi con 624.5.

Foto: comunicato stampa UITS