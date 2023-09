Superbike, Bautista reagisce e domina gara-2 nel GP di Francia. 2Â° Razgatlioglu davanti a Rea

Alvaro Bautista si riscatta alla grande dopo gli episodi negativi di ieri pomeriggio e stamattina, dominando gara-2 in quel di Magny-Cours e respingendo il tentativo di rimonta nel Mondiale Superbike 2023 di Toprak Razgatlioglu. Vittoria n.19 della stagione per lo spagnolo della Ducati, che ha sbaragliato la concorrenza nell’ultima manche del Gran Premio di Francia valevole come nono e quartultimo round del campionato.

Bautista ha imposto un ritmo impressionante per tutta la gara, rifilando distacchi abissali ai suoi avversari e tagliando il traguardo (rallentando molto nell’ultima tornata) con un vantaggio di 5″8 sul primo degli inseguitori. Alle spalle del veterano iberico, è andata in scena una splendida sfida per la piazza d’onore vinta nel giro conclusivo dalla Yamaha di Razgatlioglu nei confronti della Kawasaki di un pimpante Jonathan Rea.

Ai piedi del podio in quarta posizione il migliore degli azzurri, Andrea Locatelli, al termine di una buona corsa in progressione con la sua Yamaha. Ottima rimonta fino al quinto posto per il pole-man di ieri (partito 10° in gara-2 per il ritiro in Superpole Race) Garrett Gerloff in sella alla BMW, precedendo all’arrivo le Ducati degli italiani Axel Bassani e Danilo Petrucci.

Completano la top10 Remy Gardner su Yamaha, Xavi Vierge su Honda e Philipp Oettl su Ducati, mentre si è ritirato per un problema tecnico Michael Ruben Rinaldi. A tre round dalla fine del Mondiale, Bautista riallunga a +57 su Razgatlioglu e +177 su Rea.

CLASSIFICA GARA-2 GP FRANCIA SUPERBIKE 2023

1 1 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 17 1’36.670 295,9 1’35.512 296,7

2 3 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 17 5.893 5.893 1’37.249 297,5 1’35.868 298,3

3 2 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 17 6.779 0.886 1’37.268 290,3 1’35.959 291,9

4 6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 17 10.978 4.199 1’37.461 288,8 1’36.078 288,0

5 9 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 17 11.482 0.504 1’37.156 283,5 1’35.453 295,1

6 7 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 17 15.258 3.776 1’37.309 285,0 1’37.384 288,8

7 4 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 17 17.578 2.320 1’37.398 291,1 1’36.102 292,7

8 12 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 17 19.576 1.998 1’38.013 285,0 1’36.706 288,8

9 10 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 17 19.937 0.361 1’37.795 292,7 1’36.710 295,9

10 11 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 17 19.986 0.049 1’37.614 285,0 1’36.493 291,1

11 15 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 17 22.640 2.654 1’37.978 295,1 1’36.667 298,3

12 8 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 17 27.073 4.433 1’38.181 285,7 1’36.004 291,9

13 16 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 17 27.428 0.355 1’38.427 291,1 1’37.413 291,9

14 18 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 17 41.742 14.314 1’39.106 288,0 1’38.132 287,2

15 17 38 H. SOOMER EST PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 17 45.875 4.133 1’39.262 291,9 1’37.692 294,3

16 19 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 17 46.219 0.344 1’39.246 285,7 1’38.210 282,7

17 14 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 17 55.481 9.262 1’38.711 288,8 1’36.961 290,3

18 20 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 17 58.003 2.522 1’40.215 285,0 1’39.051 286,5

Foto: LiveMedia/Otto Moretti