Superbike, Toprak Razgatlioglu fa sua la superpole race in Francia davanti a Bautista che butta giÃ¹ Rinaldi

Toprak Razgatlioglu vince la Superpole race del Gran Premio di Francia a Magny-Cours valevole per il Mondiale superbike 2023. Il turco della Yamaha ha sfruttato al meglio la caduta di Michael Ruben Rinaldi causata da Alvaro Bautista per trionfare senza particolari problemi.

Una gara che parte con il botto: tantissima battaglia in pista con lotta per tutte le posizioni. Il primo giro vede già la caduta di Gerloff e Redding che li esclude da ogni possibile lotta per le prime posizioni. In testa sono vicinissimi Rinaldi, Bautista e Razgatlioglu che si giocano la prima posizione.

Il turco fa un numero pazzesco durante il secondo giro, passando all’interno in un colpo solo entrambe le Ducati. Bautista risponde immediatamente. La leadership, tra i due litiganti, se la prende Rinaldi che ha il passo per scappare via e cercare la fuga in solitaria. Il colpo di scena arriva a sei giri dalla fine, quando Bautista attacca Razgatlioglu per la seconda posizione, arriva lunghissimo e travolge proprio Rinaldi che finisce a terra e perde l’opportunità di fare un grande risultato.

Un contatto che favorisce la fuga di Razgatlioglu che prende un vantaggio di oltre due secondi sugli inseguitori. Bautista, dopo il patatrac, deve ricostruire la sua gara: ripassa Jonathan Rea per la seconda posizione e si stabilizza fino al termine. Buona la gara da dietro di Andrea Locatelli e Danilo Petrucci: entrambi in crescendo si avvicinano al podio (quarto e quinto), ma non riescono a passare il britannico. Fantastico Axel Bassani che da diciannovesimo chiude ottavo.

