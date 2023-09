Sport in tv oggi (mercoledì 6 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca sport in tv ed in streaming quella di oggi, mercoledì 6 settembre: in programma i Mondiali di canottaggio e basket (maschile), gli Europei di volley maschile, il ciclismo con la Vuelta ed il Tour of Britain, e molto altro ancora.

I Mondiali 2023 di canottaggio e paracanottaggio, in corso a Belgrado, in Serbia, qualificanti per Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024, proseguiranno con la quarta sessione di gare, dedicata ai quarti di finale del canottaggio ed agli ultimi ripescaggi del paracanottaggio. L’Italia sarà protagonista con sette equipaggi.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 6 settembre

08.30 Nuoto, Mondiali junior: batterie – Recast TV

09.30 Canottaggio, Mondiali: sessione mattutina – worldrowing.com

10.45 Basket, Mondiali: Germania-Lettonia – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Go, Now, DAZN

12.25 Ciclismo, Tour of Britain: 4a tappa – eurosport.it, discovery+

13.15 Ciclismo, Vuelta a España: 11a tappa – 14.30 Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

14.30 Basket, Mondiali: Canada-Slovenia – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Go, Now, DAZN

14.30 TennisMania Speciale US Open con Stefano Semeraro e Guido Monaco (di Dario Puppo) – Youtube OA Sport

15.00 Volley2u Speciale Europei Volley 2023 con Hristo Zlatanov (conduce Roberta Rotelli) – Youtube OA Sport

15.30 Canottaggio, Mondiali: sessione pomeridiana – worldrowing.com

15.30 Sollevamento pesi, Mondiali: Finale -61 kg maschile – Olympic Channel

16.00 Ginnastica artistica, Campionati Italiani: concorso generale individuale femminile (all-around), gara-1 – Nessuna copertura tv/streaming

17.00 Nuoto, Mondiali junior: semifinali e finali – Recast TV

17.00 Tennis, US Open: quarti di finale – 18.00 SuperTennis HD, 17.00 SuperTenniX

17.00 Volley, Europei: Montenegro-Polonia – eurovolley.tv

18.00 Sollevamento pesi, Mondiali: Finale -55 kg femminile – Olympic Channel

18.00 Volley, Europei: Svizzera-Belgio – eurovolley.tv

18.25 Sport2day Speciale Formula Uno con Diletta Colombo (conduce Beatrice Frangione) – Youtube OA Sport

19.00 Atletica, Meeting di Rovereto – 20.00 Rai Sport HD, Rai Play

19.30 Figure2u Roller Edition (conduce Fabrizio Testa) – Youtube OA Sport

20.00 Volley, Europei: Macedonia del Nord-Repubblica Ceca – eurovolley.tv

20.00 Ginnasticomania con Giorgia Villa ed Angela Andreoli (conduce Chiara Sani) – Youtube OA Sport

20.20 Eat&Fit2u 27a Puntata (conduce Fabrizio Borghetti) – Youtube OA Sport

21.00 Bike2u Speciale Vuelta di Spagna 2023 (conduce Gianluca Giardini) – Youtube OA Sport

21.15 Volley, Europei: Italia-Germania – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Go, Now

Foto: LiveMedia/Loris Cerquiglini