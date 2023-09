LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita perfetto per Roglic ed Evenepoel

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’undicesima tappa della Vuelta a España 2023. Dopo la cronometro individuale di ieri, in cui ha trovato il successo uno splendido Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), quest’oggi si tornerà a disputare una frazione in linea e lo spettacolo quasi sicuramente non mancherà, soprattutto sull’insidiosa salita finale.

Ma andiamo con ordine. Si partirà da Lerma alle ore 13:15 e si andrà avanti con continui su e giù per 100 km circa. Poi il percorso diventerà più leggero fino al km 145 circa e successivamente comincerà un breve tratto di saliscendi che porterà i corridori ai piedi de La Laguna Negra (6.5 km al 6.7% di pendenza media e con punte al 14%), ascesa finale che potrebbe essere teatro di una lotta tra i big.

Il favorito numero 1 per oggi sembra essere lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo – Visma), terzo nella cronometro di ieri grazie a un’ottima prova e completamente a sua agio in salite come quella finale di oggi. Altri uomini candidati per la vittoria sono ovviamente il belga Remco Evenepoel (Soudal – Quick Step), ieri secondo, e il danese Jonas Vingegaard (Jumbo – Visma), ma attenzione anche all’attuale leader della classifica generale Sepp Kuss (attualmente lo statunitense ha 26” di vantaggio sullo spagnolo Marc Soler, secondo, e 1’09” su Evenepoel, terzo) e agli iberici Juan Ayuso (UAE Team Emirates) ed Enric Mas (Movistar Team). Inoltre, non è da non escludere la possibilità di vedere vincere un uomo che andrà in fuga.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’undicesima tappa della Vuelta a España 2023. L’appuntamento con l’inizio dei nostri aggiornamenti in tempo reale è fissato per le ore 13.00: vietato mancare!

Foto: LaPresse