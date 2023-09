LIVE Sollevamento pesi, Mondiali 2023 in DIRETTA: Sergio Massidda punta alla top5 nei -61 kg

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del gruppo A della categoria maschile -61 kg, gara valida per i Campionati Mondiali di sollevamento pesi 2023, rassegna quest’anno in scena in Arabia Saudita, precisamente a Riad.

Si tratta di una gara a dir poco stimolante in ottica azzurra, complice la presenza di Sergio Massidda, motivato a centrare un posto nelle prime cinque posizioni dopo aver conquistato la medaglia d’argento agli Europei di Yerevan.

Il pesista italiano al momento occupa la quinta posizione nel ranking olimpico grazie alla misura totale di 293 kg sollevati alla competizione iridata di Bogotà. Tuttavia il sardo non vuole accontentarsi, alzando ancora di più l’asticella e gettando il cuore oltre l’ostacolo.

La gara inizia alle 15:30.

