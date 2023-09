Calendario Mondiali canottaggio 2023 oggi: orari 6 settembre, programma, tv, streaming, italiani in gara

I Mondiali 2023 di canottaggio e paracanottaggio, in corso a Belgrado, in Serbia, qualificanti per Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024, proseguiranno oggi, mercoledì 6 settembre, con la quarta sessione di gare, dedicata ai quarti di finale del canottaggio ed agli ultimi ripescaggi del paracanottaggio.

L’Italia sarà protagonista con sette equipaggi: la diretta tv non sarà disponibile, mentre la diretta streaming sarà fruibile su worldrowing.com. Di seguito il programma completo della quarta giornata di gare dei Mondiali 2023 di canottaggio e paracanottaggio.

CALENDARIO MONDIALI CANOTTAGGIO 2023

Mercoledì 6 settembre

09.30-14.15 Ripescaggi paracanottaggio e ripescaggi e quarti di finale canottaggio – worldrowing.com

09.30 Ripescaggi singolo PR1 femminile

09.50 Ripescaggi singolo PR1 maschile

10.30 Ripescaggi doppio PR2 misto

10.50 Ripescaggi doppio PR3 misto (10.50 Elisa Corda-SS Murcarolo, Daniele Stefanoni-CC Aniene)

11.12 Ripescaggi doppio senior femminile

11.26 Quarti di finale A/D singolo senior maschile (11.47 Davide Mumolo – Fiamme Oro)

11.54 Quarti di finale singolo senior femminile (12.15 Clara Guerra – Fiamme Gialle)

12.22 Quarti di finale singolo pesi leggeri maschile (12.43 Niels Alexander Torre – Carabinieri)

12.50 Quarti di finale doppio pesi leggeri maschile (12.50 Stefano Oppo – Carabinieri, Gabriel Soares – Marina Militare)

13.18 Quarti di finale due senza senior maschile (13.18 Davide Comini, Giovanni Codato – Fiamme Oro)

13.46 Quarti di finale doppio senior maschile (14.07 Luca Rambaldi, Matteo Sartori – Fiamme Gialle)

15.30-16.35 Semifinali G/H ed E/F e Finali E canottaggio – worldrowing.com

15.30 Semifinali G/H singolo senior maschile

15.44 Semifinali E/F singolo senior maschile

15.58 Semifinali E/F singolo senior femminile

16.12 Finale E singolo pesi leggeri maschile

16.19 Finale E due senza senior maschile

16.26 Finale E doppio senior maschile

PROGRAMMA MONDIALI CANOTTAGGIO 2023: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: worldrowing.com.

